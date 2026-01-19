Demokraatit kiirehtivät uuden lain kanssa, jolla presidentin toimivaltaa olisi mahdollista suitsia.

Yhdysvaltojen vaateet Grönlantia ja Tanskaa kohtaan ovat viime viikkoina kiristyneet. Samaan aikaan välit sotilasliitto Naton eurooppalaisten jäsenmaiden kanssa herättävät enenemissä määrin huolta.

Presidentti Donald Trump kirjoitti kirjeen Norjan pääministeri Jonas Gahr Störelle, ettei enää tunne velvollisuutta ajatella pelkästään rauhaa Grönlannin suhteen, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa.

Nobel-palkinnot jakaa Nobel-komitea.

Republikaanit hiljaa

MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen raportoi Yhdysvalloista, ettei Trumpin kirjeeseen republikaanien riveistä ole juuri kommentoitu.

– Republikaaneissa ollaan pääosin oltu pelottavankin hiljaa. Vain pieni osa on Trumpin uhkailuja uskaltanut kritisoida, Karppinen kertoo.

Demokraatit puolestaan ovat kritisoineet presidentin uhkailuja kovin sanoin.

Karppisen mukaan Trumpin on kuvailtu muun muassa menettäneen järkensä Nobel-palkinnon suhteen. Trumpia on verrattu myös lapseen, joka ei saanut tahtomaansa.

– Moni täällä on aidosti huolissaan siitä, että Trump ei välttämättä välitä tai ymmärrä liittolaisten tärkeyttä, Karppinen sanoo.

Demokraattien johdolla yritetään saada lakialoite nopeasti kongressiin, jolla presidentin toimivaltaa olisi mahdollista rajoittaa.

– Demokraattien johdolla yritetään kiireesti saada lakia läpi, millä voitaisiin rahoittaa Trumpin oikeutta käyttää liittovaltion rahoja toista Natomaata, tässä tapauksessa Tanskaa ja Grönlantia, vastaan.

Karppisen mukaan on kuitenkin vielä epävarmaa, saadaanko laki ajoissa läpi ja onko sillä mahdollista rajoittaa Trumpin toimia riittävästi.