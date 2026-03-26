Vancouver Canucksin Aatu Räty ja Dallas Starsin Arttu Hyry ovat tehneet itsestään arvokkaita NHL-joukkueilleen aloituspisteellä.

Kurkistus NHL:n tämän kauden aloitustilastoihin saa hieraisemaan silmiä. Vancouverissa tällä sesongilla 12 minuutin ottelukohtaisella keskiarvolla 54 peliä kiekkoillut Aatu Räty on vähintään 200 aloitusta ottaneista pelaajista tilastokolmonen aloitusprosenteissa.

Räty on onnistunut kaapimaan 603 aloitusta 61,5 prosentin varmuudella omille, eikä häviä listauksessa kuin Coloradon Gabriel Landeskogille (210 aloitusta prosentilla 63,3) ja Ottawan Claude Giroux’lle (672 aloitusta prosentilla 62,6). Rädyn taakse jää muun muassa Jonathan Toewsin, J.T. Millerin ja Auston Matthewsin kaltaisia kokeneita tähtiä.

Listan toiseksi paras suomalainen on Dallasin Roope Hintz (727 aloitusta, 59,1 prosenttia), mutta suurempaa huomiota herättää aloitusprosentilla mitattuna myös kärkipäässä oleva Starsin Arttu Hyry.

Hintzin loukkaantumisen seurauksena vastuuta saanut Hyry, 24, on pelannut tällä kaudella vasta 10 ottelua ja raapinut niissä 108 aloitusta. Omille kiekoista on päätynyt 56,5 prosenttia.

Arttu Hyry ja Aatu Räty ovat loistaneet aloitusympyrässä NHL:ssä.Getty Images

Kärpissä kolme täyttä liigakautta tahkonnut oululaislähtöinen Hyry on pelannut kaksi viime kautta pääasiassa AHL:ssä, mutta nyt murtautuminen Starsin kivikovaan miehistöön näyttäisi olevan mahdollinen. Ja nimenomaan neloskentän sentterinä, jolla on erityisosaamista.

– Hän hoksasi jo nuorella iällä, että kun olen aloituksissa hyvä, niin saan pelata SM-liigassa enemmän. Nyt se on se polku, joka on vienyt tuonne (NHL:ään). Jotakin spesiaaliosaamista NHL-joukkueet aina etsivät, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen totesi viime viikonlopun lähetyksessä.

– Missä sinä olet hyvä, hio se ihan timantiksi, Kukkonen jatkoi viitaten Hyryn paneutumiseen aloitusympyrässä.

NHL-kauden suurimman aloitusmäärän, 1 532, on kerännyt New Jersey Devilsin Nico Hischier. Sveitsiläissentteri on voittanut näistä 55,3 prosenttia.

Viime aikojen otteet on varmasti pistetty merkille myös muissa NHL-organisaatioissa.