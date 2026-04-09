Sisäratojen kahdeksankertainen korkeushypyn SM-kultamitalisti Daniel Kosonen kertoo loukkaantumisestaan sosiaalisessa mediassa.

Kososen mukaan hän kävi vajaa kuukausi sitten magneettikuvassa, josta paljastui muutama osittainen repeämä takareidestä.

– Isossa kuvassa erittäin tärkeä löydös, koska ollaan löydöksien myötä saatu selvitettyy useampia kehityskohteita perusasioissa, jotka tulee tekemään musta taas napsun verran paremman hyppääjän, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Kosonen kuntouttaa vammojaan. Hänen kisakautensa alku venyy vähintään kesäkuun puoleen väliin.

Korkeushyppääjä voitti hiljattain kahdeksannen peräkkäisen Suomen mestaruutensa hallikisoissa. Hänen ennätyksensä 224.

Kosonen, 25, ei ole vielä tehnyt ulkoratojen arvokisadebyyttiään. Hän on potentiaalinen nimi kisakoneeseen, kun yleisurheilun EM-kisat järjestetään loppukesästä Birminghamissa.