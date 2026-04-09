Ingman muistuttaa sivuillaan myös, että tietyt muutkin tuotteet saattavat sisältää maitoa, vaikka niiden reseptissä ei maitoa virallisesti olekaan.
Tämä johtuu siitä, että niitä valmistetaan samassa tehtaassa maitotuotteiden kanssa.
– Maitoproteiiniallergikoiden kannattaa siksi välttää näitä. Tuotteita, jotka saattavat sisältää maitoa, mutta joiden ainesosana ei käytetä maitoa, ovat esimerkiksi Ingman Lipsi -puikot.
Ingman selventää sivuillaan vielä termien merkitystä:
• Saattaa sisältää maitoa: maito ei ole tarkoituksellinen ainesosa, mutta sitä voi joutua tuotteeseen pieniä määriä (esim. tuotantoympäristöstä). • Maidoton: tuotteessa ei ole maitoa ainesosana eikä pakkausta ole merkitty "saattaa sisältää maitoa" -varoituksella. Tarkista silti pakkaus aina. • Sisältää maitoa: maito on tuotteen ainesosa. Twisterin tapauksessa resepti muuttuu niin, että se todella sisältää maitoa.
Somessa ihmetellään muutosta: "Tuntuu melkein v***uilulta"
Ingmanin Facebook-julkaisussa monet ihmettelevät mehujäiden reseptiuudistusta. Monet allergikot ja vegaanista ruokavaliota noudattavat joutuvat nyt löytämään uusia jäätelövaihtoehtoja.
– Maailmassa, missä koko ajan kehitetään hyviä maidottomia jäätelöitä, tuntuu tämä uudistus aika nurinkuriselta. Toivottavasti muutatte mielenne ja palaatte tuotteissa maidottomaan versioon! Facebookissa muun muassa kommentoidaan.
– Uskomatonta, että puhutaan uudistuksesta, kun yleensä uudistus on myönteinen asia. Reagoin maitoon vatsakivulla, joten tämä tuote jää jatkossa kaupan hyllylle, toinen kommentoija toteaa.
– Tämä päätöshän tuntuu melkein v***uilulta niitä kohtaan, jotka eivät voi tai halua syödä maitotuotteita, kolmas jatkaa.
Osa löytää uudistuksesta hyviäkin puolia.
– Harmi toki maitoallergikoille, mutta alkuperäinen oli kyllä parempi, eli juurikin tämä maidollinen versio. Ihmettelinkin, kun välillä ostin eikä ollut enää yhtä hyvää kuin ennen.