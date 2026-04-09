Poliisi ei epäile auttajaa rikoksesta.
Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää, että Espoossa kauppakeskus Ison Omenan edustalla iäkästä naista 26.−27.2. välisenä yönä noin kello 00.30 auttanut mies ottaisi yhteyttä poliisin.
Poliisi ei epäile miestä rikoksesta, vaan haluaisi kuulla häntä osana tutkittavana olevan rikoksen selvittämistä.
Poliisi selvittää väkivaltarikosta, jossa se epäilee toisen miehen kohdistaneen naiseen väkivaltaa. Kyseinen mies on vangittu.
Vanhempaa naista auttaneella miehellä oli tapahtumahetkellä yllään musta takki, ruskeat housut, vaalea pipo ja mustat kengät. Mies ylitti Piispansilta-nimisen tien ja saapui maahan pyörätelineiden lähistölle kaatuneen naisen luo.
Mies auttoi naista nousemaan ylös. Lisäksi hän auttoi naista ylittämään suojatien ja kantoi naisen mukana ollutta kassia.
Poliisi pyytää, että mies ottaa yhteyttä poliisiin soittamalla poliisin vihjenumeroon 0295 438 488 (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) tai sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.