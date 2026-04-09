Maailma janoaa älypuhelimia ja sähköautoja. Amerikkalaisen suolajärven alla muhii mojova potti.

Yhdysvaltain Kaliforniassa, aivan Meksikon vastaisen rajan tuntumassa sijaitsee Salton Sea -niminen erittäin suolainen järvi, joka voi tuoda seudun asukkaille uutta toivoa.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on kuvaillut matalan suolajärven alla muhivia litiumvarantoja ”Litiumin Saudi-Arabiaksi”, viitaten öljyn merkitykseen arabivaltiolle.

Litiumaarteesta uutisoivan New York Timesin mukaan korkeasta työttömyydestä kärsivä alue tarvitsee uuden talousveturin, ja juuri litiumvarannoista voi löytyä kauan kaivattu pelastus.

Järven alla sijaitseva litium ei ole tuore tieto, mutta vasta sähköautojen, akkujen ja muun korkean teknologian yleistyminen on nostanut alueen arvon aivan uudelle tasolle.

New York Timesin mukaan Imperialin piirikunnan seudulla voi muhia jopa 500 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta teknologiateollisuuden himoitsemaa litiumia.

NY Timesin mukaan Salton Sean esiintymän uskotaan olevan yksi maailman suurimmista.

Se voisi tyydyttää koko Yhdysvaltain litiumin tarpeen jopa vuosikymmenten ajan.

Myrkyllinen katastrofialue

Imperial Valleyn alueella tuotetaan runsaasti maataloustuotteita, kuten vihanneksia.

Alueen selviytymisen elinehtona onkin Coloradojoki, josta vettä johdetaan muun muassa maatalouden tarpeisiin.

Itse Salton Sea -järvi on kuitenkin myrkyllinen. Se on tehnyt hidasta kuolemaa jo vuosikymmenien ajan.