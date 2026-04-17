Kanadalaissensaatio Macklin Celebrini rikkoi San Jose Sharksin yhden kauden piste-ennätyksen jääkiekon NHL:n runkosarjan päätöskierroksella.
Celebrini, 19, summasi tehot 1+2 Sharksin 6–1-voitossa Winnipeg Jetsistä. Samalla hän kasvatti kauden pisteensä lukemiin 45+70=115.
Tämä ylittää juuri ja juuri Joe Thorntonin kaudella 2006–2007 tekemän Sharksin piste-ennätyksen 114.
Celebrinin toinen kausi NHL:ssä oli sensaatiomainen. Hän lähes tuplasi tulokassesonkinsa pisteet ja edusti Kanadaa olympialaisissa (hopea). Hänet on nostettu kauden mittaan myös puheisiin arvokkaimman pelaajan palkinnosta, mutta se, että Sharks jäi pudotuspelien ulkopuolelle, heikentää hänen mahdollisuuksiaan huomattavasti.
Celebrinin arvosta Sharksille kertoo kaiken se, että hän teki yhden pisteen enemmän kuin joukkueen tehopörssin seuraavat kaksi nimeä yhteensä.
Kauden päättyminen runkosarjaan avaa kuitenkin mahdollisuuden Celebrinille lähteä MM-kisoihin. Hän oli mukana joukkueessa vuosi sitten.
Celebrinillä on vielä yksi kausi jäljellä tulokassopimustaan.