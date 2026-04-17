Pihla Matikainen ja Valtteri Olin avasivat urakkansa judon EM-kilpailuissa pirteästi, mutta suomalaiskaksikon kisat päättyivät lopulta toisen kierroksen tappioihin.
Matikainen voitti Georgian Tbilisissä naisten alle 57 kilon sarjassa avausottelussaan Turkin Hasret Bozkurtin. Toisella kierroksella Matikainen haastoi maailmanlistan nelosen Timna Nelson-Levyn, mutta israelilainen voitti ottelun ipponilla ja eteni kahdeksan parhaan joukkoon.
Sarjan toinen suomalainen Pihla Salonen hävisi avausottelussaan Venäjän Ksenija Galitskajalle.
Miesten alle 73 kilon sarjassa otteleva Valtteri Olin selvitti avausottelussaan Kyproksen Kyprianos Andreoun, mutta toinen ottelu päättyi suomalaisen kannalta karvaasti. Olin otteli tasapäisesti georgialaista olympiavoittajaa Lasha Shavdatuashvilia vastaan, mutta suomalainen hylättiin aivan ottelun loppuhetkillä.
Olin sai kolmannen varoituksensa ja sitä myötä hylkäyksen jalkakosketuksesta. Shavdatuashvili eteni voitolla 16 parhaan joukkoon.
Louna-Lumia Seikkula hävisi naisten alle 63 kilon sarjassa avauskierroksella Bulgarian Yoana Manovalle.