Torstaina Sinfonia Lahden konsertissa nähtiin henkeäsalpaava tilanne, kun kesken konsertin viulisti Elina Vähälän miljoonaviulu lensi kaaressa lattialle.

Vähälä soitti Max Bruchin viulukonserton solistina. Kapellimestarina konsertissa toimi Matthew Halls.

Tämä kyseinen viulu lensi maahan, kun kapellimestarina toiminut Matthew Halls huitaisi vahingossa siihen.

Konsertissa paikan päällä ollut henkilö kirjoitti Facebookissa tilanteesta, jota hän kuvaili hyytäväksi.

Julkaisun mukaan kapellimestari huitoi lavein liikkein käsillään ja osui lopulta vahingossa Vähälän viuluun, joka kimposi kaaressa kohti kakkosviuluja.

Silminnäkijän mukaan Vähälä onnistui saamaan jaloillaan viulunsa osittain kiinni, mikä pehmensi pudotusta. Siltikin viulu mätkähti lattialle. Vähälä nosti viulunsa lattialta ja totesi sen olevan ainakin silmämääräisesti kunnossa.

Konserttikävijän mukaan kokenut viulisti jatkoi läheltä piti -tilanteen jälkeen esitystään normaalisti ja sai sen päätyttyä raikuvat aplodit yleisöltä.

Sinfonia Lahden viestinnästä vahvistetaan tapahtuma MTV Uutisille.

– Ei tällaistä tilannetta ole koskaan ennen käynyt. Koko sali hiljeni siinä hetkessä, kun viulu tipahti lattialle. Onneksi tilanne oli kuitenkin parissa minuutissa ohi. Elina viritti viulun ja tarkisti, että se on kunnossa, markkinointi- ja viestintäpäällikkö kertoo.