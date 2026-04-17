HPK:n hyökkääjä Sami Päivärinta tulee mukaan Leijonien MM-leiritykseen.
Leijonat kohtaa ensi viikolla maaotteluissa Latvian Lahdessa keskiviikkona ja Tanskan Kouvolassa perjantaina.
Jääkiekkoliitto tiedotti tänään, että MM-leiritykseen tulee vain yksi lisäys.
– A-maajoukkuedebytantti, HPK:n hyökkääjä Sami Päivärinta on mukana joukkueessa viime viikolla nimettyjen pelaajien lisäksi. Jokainen leirityksessä mukana ollut saa näin ensi viikolla paikan näyttää, kun pelit alkavat, GM Jere Lehtinen kommentoi tiedotteessa.
Leijonien joukkue Latvia- ja Tanska-otteluissa:
Maalivahdit
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Saarinen Kim, HPK Hämeenlinna
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Puolustajat
Hatakka Santeri, HV71, SHL
Honka Anttoni, HC Ajoie, NL
Kinnunen Santtu, SCL Tigers, NL
Kokkonen Mikko, Linköping HC, SHL
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Niemelä Topi, Malmö Redhawks, SHL