Uhkaavan henkilön ase osoittautui leikkiaseeksi.
Poliisi on ottanut kiinni henkilön, joka liikkui aiemmin Porin Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa.
Epäilty otettiin kiinni läheisestä kaupasta. Kiinniottotilanteessa poliisi uhkasi henkilöä aseella, mutta kiinniotto kokonaisuudessaan sujui rauhallisesti.
Uhkaavasti oppilaitoksella käyttäytyneellä henkilöllä oli hallussaan leikkiase. Ampuma-asetta muistuttava esine on poliisin hallussa.
Kiinni otettu henkilö piti maastopukua. Henkilön sukupuolesta tai iästä ei ole tietoa.
Kukaan ei ole tiettävästi loukkaantunut.
Poliisitehtävä kampuksella jatkuu yhä, mutta tilanne on rauhallinen eikä sivullisille aiheudu enää vaaraa.