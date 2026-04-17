Myös Urho Vaakanainen vahvistaa Leijonia MM-kisoissa.
Suomen jääkiekkoliitto tiedotti myöhään torstai-iltana myös New York Rangersin NHL-puolustaja Urho Vaakanaisen vahvistavan maajoukkuetta toukokuun MM-kisoissa.
Hän liittyy Leijoniin Ruotsin EHT-turnauksessa, joka pelataan viikkoa ennen Sveitsin MM-turnauksen alkua.
– Vaakanainen tuo joukkueeseen kovuutta ja puolustusvarmuutta, hän on hyvä lisä joukkueeseemme, Leijonien GM Jere Lehtinen hehkutti.
Vaakanainen suuntaa ensimmäiseen miesten MM-turnaukseensa. Hän kiekkoili viime vuonna NHL-pelaajien voimin käydyssä 4 Nations Face-Off -maajoukkueturnauksessa.
Suomalaispuolustajan tämän kauden 34 NHL-ottelua toivat tehopisteet 0+6.
Jääkiekkoliitto kertoi torstaina myös Florida Panthersin Aleksander Barkovin ja Anton Lundellin pelaavan MM-kisoissa. Hyökkääjäkaksikko hyppää niin ikään mukaan Ruotsin EHT-turnauksessa.