Kalle Ervasti on jatkossa Vaasan Sportin mies.

Helsingin IFK:n tämän kiekkokauden tehokkain puolustaja Kalle Ervasti, 23, siirtyy Sportiin kaksivuotisella sopimuksella, vaasalaisseura kertoo tiedotteessaan.

Ervasti vaihtoi kolmen kauden alussa pelaamansa ottelun jälkeen Rauman Lukosta HIFK:hon. Hän iski helsinkiläisseuran puolustajista lopulta kovimmat tehopisteet sekä runkosarjassa (43 otteluun 5+15=20) että pudotuspeleissä (neljään matsiin 0+2).

Ervasti kiekkoili lyhyen pätkän Sportissa lainalla jo viime kaudella. Vaasalaisten nutussa tuli tuolloin tilille neljä ottelua ja kaksi maalia.

Sportin tuore päävalmentaja Lauri Mikkola on pelaajasta vakuuttunut.

– Kalle on pelannut jo useamman vuoden Liigaa hakien paikkaansa, kunnes viime kaudella otti ison stepin eteenpäin pelillisesti. Sen myötä itseluottamus varmasti kasvoi ja pelaaja pystyi kehittymään. Tulee Vaasaan isoon rooliin, jossa ylivoimaa, alivoimaa ja 5v5-peliä on tiedossa. Potentiaalinen jätkä, hyvässä iässä ja tykkään tosi paljon hänen peliotteestaan, Mikkola kertoi.

Sport jäi tällä kaudella SM-liigajumboksi eli sijalle 16. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella pudonnut HIFK oli 12:s.