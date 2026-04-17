Tanssii Tähtien Kanssa -tanssinopettaja Kia Lehmuskoski tukeutui läheisiin surun keskellä.

Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettaja Kia Lehmuskoski vieraili Huomenta Suomen lähetyksessä 17. huhtikuuta kertomassa tuoreista kuulumisistaan. Viime syksynä TTK-parketilla Marko "Mörkö" Anttilan kanssa tanssahdellut Lehmuskoski paljasti kaksikon yhteistyön jatkuneen.

– Oltiin tällä viikolla kuvaamassa tanssihaastevideo, millä me yritetään tuoda jääkiekkojunioreille tanssia lähemmäksi sitä omaa harjoittelua. Eli vähän niin kuin lähtölaukaus siihen, että saataisiko me tanssi oheisharjoitteluksi jääkiekkojunioreille, hän avaa.

Lehmuskoski kertoi helmikuussa kohdanneensa suuren surun. Hän odotti identtisiä kaksosia, mutta sai keskenmenon. Tanssija kertoi suorassa lähestyksessä tukeutuneensa surun keskellä läheisiinsä.

– Koen, että kun elämässä tapahtuu jotain tosi mullistavaa, joka pistää palikat sekaisin, kyllä ne läheiset ovat se kaikkein tärkein. Ymmärsin sen, kuinka tärkeitä ovat ne omat läheiset ja miten tärkeää on pitää myös heistä huolta. Ettei olisi aina menossa, hän avaa.

Lehmuskoski kuvailee pysähtymisen olevan todella tärkeää. Tanssijan mukaan hänen arvomaailmansa sai uuden käänteen.