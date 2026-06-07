Yli 5 000 vuotta vanhasta muumiosta saatiin eritettyä hiivaa.

Tutkijat ovat onnistuneet leipomaan hapanjuurileipää käyttämällä jäämies Ötzin jäännöksistä löytynyttä hiivaa, kertoo muun muassa The Guardian.

Lehden mukaan tiedemiehet tutkivat tarkasti yli 5 000 vuotta vanhan muumion mikro-organismeja, joista he onnistuivat eristämään hiivaa. Löydöksiä kokeiltiin leivän valmistamiseen.

Mikrobiologi Mohamed Sarhan kertoo, että hiivasta kohosi täysin normaali taikina, aivan kuin tavallisella hiivalla tehtynä.

Sarhan työskentelee instituutissa, joka tutkii muumioita. Hän toteaa lausunnossaan, että vaikka taikina onnistui, niin hänellä ei ole kokemusta leivän paistamisesta.

– En ole koskaan ennen leiponut leipää ja sen kyllä huomasi. Lopputuloksessa olisi ehdottomasti parantamisen varaa.

Tutkijat aikovat seuraavaksi selvittää olisiko Ötzin hiivasta oluen valmistamiseen. Tiimi kertoo olleensa jo yhteydessä saksalaiseen panimoon.

Tutkijat saivat eristettyä Ötzin pinnalta muun muassa hiivaa.EPA

Kuuluisan muumio Ötzin ruumis löytyti vuonna 1991, kun se oli maannut jäätiköllä Itävallan ja Italian rajalla lähes 5 300 vuotta.

Muumio on tarjonnut runsaasti tietoa esihistoriallisista eurooppalaisista ja heidän elämästään.