Norja on ehkä meitä edellä urheilussa, mutta Chris tietää, missä Suomi on naapuriaan parempi.

Norjalainen Chris Myrdal, 30, muutti Suomeen rakkauden perässä viisi vuotta sitten.

Tarina on samanlainen kuin monella tänne tulleella, ja se yhdistää.

– Se luo siteen, kun tapaan muita Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Kysyn yleensä: Oletko täällä suomalaisen kumppanin takia ja vastaus on kyllä, Myrdal kertoo.

Myrdal on tehnyt sosiaaliseen mediaan videoita, joissa hän kertoo elämästään Suomessa ja uuden kotimaansa eroavaisuuksista synnyinmaahansa.

Järvet vastaan vuoret

Yksi Suomen ja Norjan eroavaisuuksista liittyy luontoon.

Molemmissa maissa arvostetaan luontoa, mutta Myrdalin mielestä eri tavoin. Ero löytyy siitä, mitä luonto mahdollistaa.

– Suomessa arvostetaan metsiä, järviä ja tietenkin saunaa. Norjassa hyödynnämme vuoriamme esimerkiksi lasketellen.

Myrdalin mukaan Norjassa mökitkin ovat usein vuorilla.