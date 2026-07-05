Uhreista puolet ovat lapsia.
Ainakin kahdeksaa ihmistä ammuttu New Yorkissa lauantai-iltana Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän juhlinnoissa. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News ja Reuters.
Uutislähteiden mukaan loukkaantuneiden joukossa oli kaksi miestä, kaksi naista ja neljä lasta. Lapset ovat 14-, 12-, 7- ja 6-vuotiaita.
Kaikki uhrit kuljetettiin sairaalahoitoon. Seitsemän uhrin tila on vakaa, mutta 21-vuotias nainen on kriittisessä tilassa.
Poliisi kertoi ABC:lle löytäneensä ampuma-aseen, mutta ei ole tehnyt pidätyksiä asiaan liittyen.
Yhdysvalloissa on viikonloppuna juhlittu maan itsenäisyyspäivää. Lauantaina tuli kuluneeksi 250 vuotta Yhdysvaltojen itsenäisyydestä.