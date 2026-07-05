Yhdistys näkee, että Aslakin valmiuden keskeyttämisellä on merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteen.

Lapin Pelastushelikopteri Aslak ry joutuu keskeyttämään pelastushelikopteri Aslakin valmiustoiminnan toistaiseksi 4. heinäkuuta alkaen.

Taustalla on rahoitusvaikeudet.

– Vuositasolla puhutaan noin 1,5 miljoonan euron summasta, jolla katetaan meidän toimintamenomme ja tätä toimintaa pyöritetään, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Heikki Lindberg MTV Uutisille.

Tilanne on yhdistyksen mukaan seurausta yleisestä huonosta taloustilanteesta sekä muuttuneista korvausperusteista operatiivisiin lentotuntikorvauksiin liittyen vuodesta 2024 saakka.

Lindbergin mukaan merkittävä on ollut tämä sisäministeriön tulkintamuutos siitä, että miten näitä pelastuslentoja korvataan.

– Viime vuonna sisäministeriön myöntämä Lapin hyvinvointialueelle myöntämä puolen miljoonan erillisrahoitus mahdollisti sen, että tässä ollaan nyt ratkomassa tätä ongelmaa. Muuten toiminta olisi pitänyt jo lopettaa viime vuonna.

Yhdistys jatkaa nyt rahoituspäätösten kartoittamista tulevaisuutta varten.

Merkittäviä vaikutuksia

Yhdistys näkee, että Aslakin valmiuden keskeyttämisellä on merkittäviä vaikutuksia Pohjois- ja Itä-Lapin turvallisuuteen.

Vaikutuksia tulee esimerkiksi siihen, että etsintä- ja pelastusoperaatiotehtävät vaikeutuvat ja onnettomuuksiin ja äkillisiin sairauskohtauksiin liittyvä toimintavalmius heikkenee.

Yhdistyksen mukaan myös muiden viranomaisresurssien kuormitus kasvaa, kun pelastustoimintaa korvataan esimerkiksi Rajavartioston ja poliisin resursseilla.