Lapin sota-elokuvan tekeminen on loppusuoralla. Ohjaaja Aku Louhimiehen mukaan elokuva on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen uuden suurtuotannon Lapin sota -elokuvan viimeistelytyöt ovat käynnissä.

Elokuva on tällä hetkellä leikkausvaiheessa. Työn alla ovat myös musiikki, äänityöt ja markkinointi. Elokuvan ensi-illan on määrä olla lokakuun 23. päivä.

Louhimiehen mukaan elokuvan markkinointiin panostetaan paljon, jotta elokuva tavoittaisi katsojat laajasti eri puolilla Suomea.

– Markkinointi on todella tärkeää, että saadaan katsojia elokuvateatteriiin. Tämä on semmoinen elokuva, joka tulee näkyville ympäri Suomea. Siihen täytyy nyt panostaa, koska viime aikoina ei ole hirveästi käynyt ihmiset leffateatterissa, Louhimies kertoo.

Kiinnostaa ulkomailla jo nyt

Louhimiehen edellinen suurelokuva Tuntematon sotilas sai ensi-iltansa vuonna 2017. Elokuva oli suuri menestys.

Lapin sota-elokuvassa on paljon samoja tekijöitä kuin Tuntemattomassa sotilaassa.

– On niissä asioita, jotka ovat yhteneväisiä. Olemme huomanneet jo nyt, että kansainvälinen kiinnostus myös tätä elokuvaa kohtaan on aika suurta, mikä on hyvä juttu. Tämä kiinnostaa myös Suomen rajojen ulkopuolella, Louhimies kiittelee.

Näiden elokuvien lisäksi Louhimies ohjasi hiljattain Konflikti-sarjan, jonka esittäminen alkoi MTV:llä loppuvuodesta 2024. Sarja käsitteli niin ikään sotaa.

Louhimiehen mukaan sota aiheena kiinnostaa häntä siksi, että tarinoissa käsitellään elämän ja kuoleman kysymyksiä.

– S