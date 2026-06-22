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"Täällä on kiva pitää koiraa" – Suomi saa suitsutusta koirapuistossa

11:32 Koiraloma ilman stressiä – katso asiantuntijan matkailuvinkit kotimaahan ja ulkomaille! Katso myös suomalaisten mietteet koirien kanssa matkustamisesta.

Julkaistu 19 minuuttia sitten

Koirat matkustavat, mökkeilevät ja kulkevat mukana monen arjessa. Suomen lemmikkipolitiikalle sateli kiitosta koirapuistogallupissa. Suomi on yllättävän hyvä maa koirille, ainakin jos on uskominen Rajasaaren koirapuistossa Helsingissä haastateltuja koirien omistajia ja hoitajia. Kiitosta saa muun muassa mahdollisuus ottaa koira mukaan ravintolaan, jos ravintolan pitäjä antaa luvan. Lakiin tuli linjaus asiasta huhtikuussa 2021, kun uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvä asetus elintarvikehygieniasta tulivat voimaan. Jopa apteekit ovat sen myötä alkaneet avata oviaan lemmikeille. Lue myös juttu vuodelta 2021: Koiran kauppareissu tyssää yhä ovelle – sääntömuutos ei tuonut helpotusta lemmikkien ruokakauppavierailuihin Junissa lemmikeille on omat vaununsa. Koiran voi yleensä ottaa myös kaukoliikenteen linja-autoon Suomessa, mutta se ei ole täysin automaattinen oikeus. Koira-Suomi saa kiitosta Ranskasta Tomas Brun ja Billy. Helsingissä asuva ranskalainen Tomas Brun on liikkunut Billy-koiransa kanssa Suomessa monenlaisilla kulkuvälineillä raitovaunuista busseihin. Ulkomaille hän kertoo matkustavansa lentokoneella Billyn kanssa kerran vuodessa.

– Se on alle seitsenkiloinen, joten voimme ottaa sen matkustamoon, mikä on miellyttävää sekä sille että meille. Olemme olleet myös Airbnb-majoituksessa ja hotelleissa, ja kaikki on mennyt hyvin. Totta kai pitää ensin varmistaa, että se on sallittua. Mutta se on ollut aina todella mukavaa, Brun kertoo.

Suomessa koiria arvostetaan hänen mielestään enemmän kuin Ranskassa. Ihmiset huolehtivat koiristaan paremmin ja noudattavat myös sääntöjä paremmin.

– Täällä on kiva pitää koiraa, kun on lisäksi tällaisia isoja, hienoja koirapuistoja, Brun kiittelee.

"Ei muuta kuin koirat auton persauksiin"

Outi Grotenfelt, Dexter ja Idefix.

Outi Grotenfelt suunnittelee tänä kesänä Dexter- ja Idefix-koiriensa kanssa matkaa Uukuniemelle Etelä-Karjalaan.

– Ystävilläni on mökki siellä, eikä se ole muuta kuin auton persauksiin päästetään koirat ja sitten ajetaan. Aika pitkä matka on. Varmaan vähintään kerran täytyy vähintään pysähtyä, että pääsevät pojat vähän pissille välillä.

Ulkomaanmatkasuunnitelmiin kookkaat koirat ovat vaikuttaneet.

– Hoitajaa voi joskus olla haasteellinen saada. Olen lähdössä tyttärien perheiden kanssa Espanjaan heinäkuun alussa. Silloin hyvä ystävättäreni tulee meille asumaan ja hoitamaan koirat. Keväällä kun olin Portugalissa käymässä, toinen tyttäristä otti toisen koiran ja toinen toisen. Se sujui aika mainiosti.

Grotenfelt on iloinen siitä, että Suomessa koiran saa ottaa nykyään moniin paikkoihin, kuten hotelleihin ja ravintoloihin.

– Ja sittenhän on tullut näitä kauppaliikkeitä, joilla on koirakärry. Minusta se on aika loistohomma, että voi olla koira mukana kaupassakin. Joka paikassa ei uskalla jättää ulos kiinni koiraa, koska ikävä kyllä voi käydä kaikkea ikävää siinä.

Liisa ja Selma matkustivat Viipurista

Jari Mynttinen, Selma ja Liisa.

Jari Mynttisellä on kaksi koiraa, Selma ja Liisa, ja hän on samaa mieltä Grotenfeltin kanssa siinä, että kahta koiraa on hankala jättää kenellekään hoitoon. Hoitopaikka on silti aina tarvittaessa löytynyt.

– Meillä on sellainen tuttu ja turvallinen kaveri. Eivät ole koirat vielä missään koirahoitolassa olleet vielä. Ehkä sekin tulee jossain vaiheessa kysymykseen.

Mynttisen lemmikit ovat itsekin matkustaneet, kun ne saapuivat Viipurista rajan takaa Suomeen rescuekoirina.

"Lenni on supermatkakoira"

Marjaana Mäkelä ja Lenni.

Marjaana Mäkelä on Rajasaaressa naapurinsa Lenni-koiran kanssa. Lenni on saanut nimensä muusikko Lenni-Kalle Taipaleen mukaan.

– Matkustan itse niin paljon, että minulla ei voi olla koiraa. Sen takia tässä on tämmöinen win–win-tilanne, että hän, tämä omistaja, voi lomailla Italiassa, Sisiliassa ihanasti, ja sitten aina kun minä olen Suomessa, pääsen viemään Lenniä pitkille lenkeille. Omistaja on vähän aamu-uninen ja rakastaa pitkiä hitaita aamuja Hesarin ja kahvin kanssa, niin sitten me käydään Lennin kanssa aina pitkillä lenkeillä.

Mäkelä on itsekin matkustanut Lennin kanssa. Mäkelän mukaan Lenni on supermatkakoira.

– Hän osaa bussit, ratikat ja auton tosi hyvin. Autoon hän hyppää takapenkille ihan itse, ja sitten hän seisoo siellä takapenkillä ja nenä ikkunan raossa tuulettaa itseään. Hän aistii senkin, että kun me tullaan tänne Rajasaareen. Hän ymmärtää, mihin ollaan tulossa ja alkaa vinkua sitä mallia, että nyt ollaan kohta perillä.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Millaista koiran kanssa on matkustaa Suomessa? | MTV Uutiset