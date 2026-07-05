Yksikään ryhmä ei ole ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi.
Rahtilaivaa vastaan on hyökätty tänään Jemenin rannikolla Punaisellamerellä, kertoo Britannian armeija uutistoimisto AP:n mukaan.
Britannian merikauppaoperaatioita valvova keskus kertoi keskipäivällä Suomen aikaa laivan olevan tuntemattoman tahon aseellisen hyökkäyksen kohteena.
Iltapäivään mennessä yksikään ryhmä ei ollut ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi.
Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet aloittaa uudelleen hyökkäykset laivoihin Punaisellamerellä mutta eivät olleet tähän mennessä toteuttaneet uhkaustaan.