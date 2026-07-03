Norjan vahva menestys MM-kisoissa on saanut kansalaiset janoamaan fanipaitoja – jopa liikaa.
Norja on esiintynyt MM-kisoissa vahvasti. Se on raivannut tieltään jo Senegalin, Irakin ja Norsunluurannikonkin. Seuraavaksi jonossa on Brasilia.
Myös paikalla Pohjois-Amerikassa olevat fanit ovat nostattaneet huumaa omalla, maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseella soutukannustushuudollaan.
Lue myös: Tekoälyluomus sai Erling Haalandin repeämään – villi ehdotus toiselle supertähdelle: "Meidän täytyy"
MM-huuma on näkynyt Norjassa vahvasti, ja maajoukkueen fanipaidat ovat menneet jo kuumille kiville. Jopa niin kuumille, etteivät kaikki halukkaat ole saaneet paitojaan.
– Pelipaitoihin on ollut hurjaa kysyntää. Meidän täytyy selvittää, onko juuri kova kysyntä yllättänyt (valmistajan) vai onko ongelma pelipaitojen tuotannossa. Se on luksusongelma, joka meidän on kuitenkin selvitettävä, Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness sanoo Reutersille.
Norjalaisen TV2:n mukaan monien urheilukauppojen hyllyt ammottavat tyhjyyttään ja tilausjonot ovat kasvaneet suuriksi.
– Kysyntä on ollut hullua. Sairainta, mitä olen nähnyt. Se on fantastista. On sääli, ettei paitaa ole tarjolla kaikille halukkaille. Sitä haluaa aina tarjota asiakkaille niin paljon jalkapallotuotteita kuin he haluavat, mutta voit myydä vain ne, jotka sinulla on, Oslossa sijaitsevan urheilukaupan omistaja Anders Lilleberg kertoo.