Hodarinahmimismestaruuksia ahminut Joey Chestnut otti jälleen kerran omansa, kun erikoisen lajin kuninkuudesta taisteltiin New Yorkissa.

Chestnut valloitti 18. mestaruutensa syömällä 66 hotdogia. Kilpailuaika on kymmenen minuuttia.

Vuosi sitten hän kykeni mättämään 70,5 hodaria, ja nyt hän olisi halunnut yrittää viiden vuoden takaista ennätystään 76, mutta lähes 40 asteen lämpötila ja kostea sää pehmittivät miestä sekä vaikuttivat hotkittavan sämpylän tekstuuriin.

– Se hidasti minua, hän vahvisti ESPN:lle.

– Tiesin hyvissä ajoin, että voitan, mutta tiesin myös sen, etten tule rikkomaan ennätystäni.

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Onnellinen mestari./All Over Press

Toiseksi Chestnutin jälkeen tuli vuoden 2024 mestari Patrick Bertoletti 51 hodarilla. Naisten sarjan voitti edelleen lyömättömänä pysynyt Miki Sudo (38,75 annosta).