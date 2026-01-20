Päivien ajan riehuneet palot ovat tuhonneet kokonaisia kaupunkeja ja ajaneet kymmeniätuhansia kodeistaan.

Etelä-Amerikassa Chilen maastopaloissa on kuollut parisenkymmentä ihmistä. Kokonaisia kaupunkeja maan eteläosassa tuhonneet palot riehuivat maanantaina jo kolmatta päivää.

Maastopalot alkoivat lauantaina Nublen ja Biobion alueilla noin 500 kilometriä pääkaupunki Santiagosta etelään, mutta ovat päässeet sittemmin leviämään. Eteläisellä pallonpuoliskolla on nyt keskikesä, ja lämpimät säät ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet paloja.

Viranomaisten mukaan tuhatkunta kotia on tuhoutunut tai vaurioitunut palojen vuoksi. Lisäksi kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu palojen vuoksi.

Maan presidentti Gabriel Boric sanoi maanantaina, että osa paloista on saatu hallintaan, mutta uusia paloja on syttynyt Araucanian alueelle.

Nuble ja Biobio on julistettu katastrofialueiksi.

– Se oli kamalaa. Yritin kastella taloa niin paljon kuin mahdollista, mutta näin liekkien lähestyvän naapurustoani. Nappasin poikani, veljeni haki koirani ulos ja pakenimme, kertoi pienessä Lirquenin satamakaupungissa asuva Yagora Vasquez uutistoimisto AFP:lle.

Äärimmäisiä maastopalokausia

Liekit koettelivat Lirquenia erityisen pahasti. Kaupungin asukkaat pääsivät palaamaan raunioituneiden kotiensa luokse maanantaina.

Vasquez kertoi AFP:lle valinneensa Lirquenin asuinpaikakseen sen jälkeen, kun hän oli nähnyt yli 500 ihmistä vuonna 2010 surmanneen tsunamin aiheuttaman tuhon.

Mareli Torres muutti niin ikään rannikolta tsunamin jälkeen. Viikonloppuna hänen kotinsa tuhoutui maastopalossa.

– Tämä on paljon pahempaa, paljon tuhoisampaa, Torres vertasi luonnonkatastrofeja toisiinsa.

Vuonna 2024 tehdyn tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on lietsonut äärimmäisiä maastopalokausia osassa Chileä muun muassa kuivuuden ja sään lämpenemisen myötä.

Etelä-Amerikassa on nähty tammikuussa laajoja maastopaloja myös Argentiinan Patagoniassa.