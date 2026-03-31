Kirkin surmasta epäillyn nuoren miehen puolustustiimi sanoo tarvitsevansa lisää aikaa toiveenaan kerätä lisää mahdollisia todisteita syyttömyydestä.
Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin surmannut luoti ei tutkijoiden mukaan täsmää surmapaikan läheltä löydettyyn kivääriin. Asiaa tutkinut virasto (ATF) ei pystynyt analyyseissaan aukottomasti yhdistämään Charlie Kirkin ruumiinavauksessa löydettyä luodinpalasta kivääriin, joka löydettiin läheltä tapahtumapaikkaa.
Asiasta kertoo muun mussa CNN ja Guardian.
Teosta syytetyn, 22-vuotiaan Tyler Robinsonin puolustustiimi saattaa yrittää käyttää analyysejä vapauttaakseen hänet syytteistä.
Puolustustiimin mukaan FBI tekee vielä lisätestejä. Tyler Robinsonin puolustus pyytää myös viivästystä alustavaan kuulemiseen, joka on määrä pitää toukokuussa. Tiimi sanoo tarvitsevansa lisää aikaa tutkiakseen luotianalyysin perin pohjin sekä muita tietoja, jotka saattavat puhua syytetyn puolustuksena.
Yhdysvaltalainen oikeistoaktivisti Charlie Kirk kuoli viime syyskuussa, kun häntä ammuttiin Utah Valleyn yliopiston kampuksella järjestetyssä tilaisuudessa. Tyler Robinson otettiin kiinni pian tapahtuman jälkeen.