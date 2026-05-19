Viime vuosisadan kohutuimman murhaoikeudenkäynnin keskeisin todistaja on kuollut.

Entinen Los Angelesin poliisi Mark Fuhrman on kuollut 74-vuotiaana kurkkusyöpään. Fuhrman tunnettiin etenkin roolistaan entisen tähtiurheilijan ja näyttelijän O. J. Simpsonin murhaoikeudenkäynnissä vuonna 1995.

Fuhrmanin todistajanlausunnon piti olla pääsyyttäjä Marcia Clarkin tähtihetki, mutta kaikki meni sekä Fuhrmanin että syyttäjien osalta karmeasti pieleen, kun Simpsonin puolustus kaivoi esiin Goldmanin nauhoitteita Fuhrmanin rasistisesta kielenkäytöstä.

Simpsonin entinen puoliso Nicole Brown Simpson sekä hänen ystävänsä Ronald Goldman löydettiin surmattuina Brown Simpsonin Brentwoodin-asunnon edustalta vuonna 1994. Goldman oli yksi tapausta tutkimaan ensimmäisenä lähetetyistä poliisesta, ja hän löysi surmapaikalta verisen hanskan, jota pidettiin yhtenä kärkitodisteena O. J. Simpsonia vastaan. Veriteon teräasetta ei koskaan löytynyt.

Nicole Brown Simpson syytti useita kertoja ex-miestään perheväkivallasta ja kertoi pelkäävänsä henkensä puolesta. Fuhrman oli yksi poliiseista, joka kävi lukemattomia kertoja selvittämässä parin riitoja heidän asunnollaan. Simpsonit erosivat vuonna 1992.

Rasismi nousi murhaepäilyjä tärkeämmäksi

Tämän taustansa sekä löytämänsä verisen hansikkaan takia Fuhrmanin todistuksen piti olla viimeinen sinetti O. J. Simpsonin tuomiolle, jota pidettiin pitkään lähes varmana. Simpsonin asianajajatiimi väitti kuitenkin, että Fuhrman oli tuonut hansikkaan rikospaikalle itse. Totuus alkoi hämärtyä myös valamiehistön silmissä, kun Fuhrmanin rasistinen menneisyys paljastui.

Fuhrman kiisti oikeudessa käyttäneensä nauhoitteilla kuultua rasistista herjausta viime aikoina, mutta puolustus vyörytti lisää todisteita häntä vastaan. Tämän jälkeen Fuhrman vetosi viidenteen lisäykseen, eli oikeuteensa olla todistamatta itseään vastaan. Tämä oli ratkaiseva hetki Simpsonin tähtiasianajaja Johnnie Cochranille. Hän pystyi nyt väittämään, että Simpsonin lavastamiselle syylliseksi oli varteenotettava epäily.