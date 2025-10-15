Oikeistoaktivisti Charlie Kirkille myönnettiin korkein mahdollinen Yhdysvalloissa siviilille annettava kunniamitali.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi oikeistoaktivisti Charlie Kirkille postuumisti presidentin vapaudenmitalin. Kyseessä on korkein mahdollinen siviilille myönnettävä kunnia Yhdysvalloissa.

Turning Point USA -järjestön perustanut Kirk ammuttiin kuoliaaksi syyskuussa kesken väittelytilaisuuden yliopistokampuksella Utahissa.

Mitali myönnettiin Kirkille seremoniassa Valkoisen talon Rose Garden -puutarhassa. Trump piti tilaisuudessa lyhyen puheen.

– Saavuin vain muutama tunti sitten historialliselta reissulta rauhan turvaamiseksi Lähi-idässä. Ihmiset sanoivat, että se ei ole mahdollista, mutta Charlie uskoi siihen, Trump lausui.

Sen jälkeen Trump kertoi, kuinka hän oli soittaa Kirkin leskelle Erika Kirkille ja pyytää häntä siirtämään seremoniaa.

– Mutta sitten kuulin, että tänään on Charlien syntymäpäivä, Trump sanoi.

– Sanoin, että meidän on unohdettava vierailu monissa rikkaissa ja suurissa maissa. Enkä halua mennä takaisin huomenna, koska lento on niin pitkä, Trump jatkoi.

