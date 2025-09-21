Charlie Kirk ammuttiin runsas viikko sitten, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla.

Yhdysvaltain Arizonassa järjestetään tänään oikeistoaktivisti Charlie Kirkin muistotilaisuus. Näyttämönä toimii yli 60 000 hengen jalkapallostadion. Ohjelma alkaa iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Tilaisuudessa puhuvat sekä presidentti Donald Trump että varapresidentti J. D. Vance, kuten myös Kirkin leski Erika Kirk. Tilaisuuden ohjelmasta kertoo Kirkin perustama konservatiivinuorison Turning Point USA -järjestö.

Myös ulkoministeri Marco Rubion ja useiden muiden Trumpin hallinnon ministerien ja virkamiesten kerrotaan osallistuvan tilaisuuteen.

Charlie Kirk tunnettiin Trumpin läheisenä liittolaisena. Kirkillä oli suuri määrä seuraajia sosiaalisessa mediassa, missä hän muun muassa vastusti maahanmuuttoa ja puhui kristillisyydestään.

31-vuotias Kirk ammuttiin runsas viikko sitten, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla. Poliittiset jakolinjat Yhdysvalloissa ovat sen jälkeen kärjistyneet.

Syyttäjä on vaatinut kuolemanrangaistusta Kirkin ampumisesta epäillylle 22-vuotiaalle Tyler Robinsonille.

Lue myös: Charlie Kirkille on valittu seuraaja