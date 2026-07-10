Minja Koskela kyllästyi painoaan koskevaan kommentointiin.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela jyrähtää ulkonäköään ja painoaan koskevista kommenteista.

Hän jakoi Instagram-tililleen kuvakaappauksia somekommenteista, joissa muun muassa spekuloidaan hänen sairastavan syömishäiriötä.

– Kolmatta kesää samaa paskaa, eli kun lomat alkaa ja vaihdan jakkupuvun kesävaatteisiin (eli T-paitoihin ja urheilutoppeihin), niin alkaa tämä sama älämölö siitä, että olen liian laiha ja kuulemma fleksaan sillä, Koskela kirjoittaa julkaisussaan.

Koskela sanoo postauksessaan, että hänen painonsa on sama kesät talvet.

– Juoksu on mulle rakas harrastus ja mun paino ei kuulu teille esim. ollenkaan. Eikä muuten kuulu kenenkään muunkaan paino. Tai kenenkään ulkonäkö ylipäänsä. Antakaa olla, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Jos teillä ei ole muuta tekemistä kuin kytätä internetissä sitä, miltä ihmiset näyttävät, niin menkää nyt hyvänen aika vaikka uimaan tai jätskille. Nyt on kesä. Eläkää sitä! Tsemppiä, hän jatkaa.

Julkaisua ovat kommentoineet sadat somekäyttäjät. Moni hämmästelee Koskelan osakseen saamaa kommentointia.

– Tämä on kyllä käsittämätöntä. Jos nainen ei "paina liikaa" sitten se "painaa liian vähän". Kehorauha nyt kiitos jumalauta. Kaikille! yksi kirjoittaa.