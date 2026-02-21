Gordon Ramsay puhuu The Sun -lehden haastattelussa avoimesti Beckhamien tilanteesta. Julkkiskokki ylistää sekä Brooklyn Beckhamia että tämän vanhempia Victoria ja David Beckhamia.

Brittiläinen julkkiskokki Gordon Ramsay on työntänyt lusikkansa Beckhamien perheen soppaan. Perheen hyvänä ystävänä tunnettu Ramsay kommentoi The Sun -lehden haastattelussa avoimesti perheen tämänhetkistä tilannetta ja antoi neuvon vanhemmistaan kovia väitteitä laukoneelle Brooklyn Beckhamille.

Brooklyn avautui tammikuussa Instagramissa perheensä tulehtuneista väleistä ja lateli kovia syytöksiä vanhempiaan Victoria ja David Beckhamia kohtaan.

Ramsay kuvaili perheen tilannetta vaikeaksi.

– Victoria on poissa tolaltaan, ja tiedän, kuinka paljon David rakastaa Brooklynia, hän sanoi The Sunin haastattelussa.

Instagram-postauksessaan Brooklyn muun muassa väitti, että hänen äitinsä olisi "varastanut" hänen ja hänen puolisonsa Nicola Peltzin ensimmäisen tanssin hääparina heidän avioituessaan vuonna 2022. Brooklynin mukaan Victoria olisi tanssinut hänen kanssaan hyvin sopimattomasti tehden hänen olonsa epämukavaksi ja nöyryytetyksi.

Häissä paikalla ollut Ramsay torppasi Brooklynin väitteen Victorian sopimattomasta tanssista.

– Siinä ei ollut mitään rivoa, ei mitään sopimatonta. Kaikki pitivät hauskaa ja tanssivat, huippukokki sanoi.

Ramsay kertoi, että on ollut viime aikoina viestitse yhteydessä Brooklynin kanssa. Heidän välinsä ovat Ramsayn mukaan hyvät.

– Rakastan häntä. Hänellä on uskomaton sydän, hän ylisti Brooklynia.

Huippukokki ylisti myös Victoriaa ja Davidia ja kehui sitä, millaisia vanhempia nämä ovat.

– Olen nähnyt omin silmin, kuinka hyviä vanhempia he ovat. David on aivan uskomaton isä. He ovat molemmat panostaneet niin paljon lapsiinsa, ja tiedän, kuinka monta kertaa he ovat auttaneet Brooklynia selviämään kaikesta paskasta, hän sanoi.

Ramsay uskoo olevan vain ajan kysymys, milloin Brooklyn katsoo peiliin ja ymmärtää, mitä hänen vanhempansa hänelle merkitsevät.

– Hän haluaa epätoivoisesti löytää oman tiensä, ja minä kunnioitan sitä. Se on todella hyvä teko. Mutta muista myös, mistä tulet. Rehellisesti sanottuna, jonain päivänä sinulla ei ole enää äitiäsi ja isääsi, ja sinun on ymmärrettävä se, hän muistutti.

Ramsay puhutteli haastattelussa suoraan Brooklynia.

– Ja muista, että olet puolet äitiäsi, puolet isääsi. Olet upea nuori mies. Mutta voi pojat, he ovat tehneet vuoksesi enemmän kuin kukaan muu koko elämässäsi.