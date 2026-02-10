– Minulla ei ole mitään sanottavaa siitä, mitä perheessä tapahtuu. He ovat upea, upea perhe. Olen tuntenut heidät jo ennen heidän lastensa syntymää. Olen Cruzin kummisetä. Olen todella läheinen perheen kanssa, Anthony kommentoi.
Postauksessaan Brooklyn muun muassa väitti, että hänen äitinsä olisi "varastanut" hänen ja hänen puolisonsa Nicola Peltzin ensimmäisen tanssin hääparina heidän avioituessaan vuonna 2022. Tässä yhteydessä Brooklyn mainitsi Anthonyn nimen.
– Marc Anthony kutsui minut lavalle, jossa minun piti tanssia romanttisesti vaimoni kanssa, mutta sen sijaan äitini odotti lavalla tanssiakseen kanssani. Hän tanssi hyvin sopimattomasti kanssani kaikkien edessä. En ole koskaan tuntenut oloani yhtä epämukavaksi ja nöyryytetyksi, Brooklyn kirjoitti nyt jo poistuneessa Instagram-tarinajulkaisussaan.
Anthonylla ei kertomansa mukaan ole mitään sanottavaa siitä, mitä häissä tapahtui.
– On erittäin valitettavaa, miten tilanne on kehittynyt – mutta se (miten tilanne on kehittynyt) ei todellakaan vastaa totuutta, Anthony sanoi The Hollywood Reporterille.
Brooklynin ja Nicolan häissä paikalla olleet lähteet väittivät aiemmin Page Sixille, että Brooklynin kuvailema tanssivälikohtaus tapahtui vasta sen jälkeen, kun Brooklyn ja Nicola olivat jo tanssineet ihka ensimmäisen tanssinsa avioparina.
Lähteiden mukaan Anthony olisi kutsunut Brooklynin lavalle tanssimaan "huoneen kauneimman naisen" kanssa viitaten Victoriaan. Lähteet kertovat, että Nicola olisi juossut ulos itkemään Brooklynin ja Victorian tanssin aikana.