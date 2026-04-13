Poptähti Britney Spears on hakeutunut hoitoon rattijuopumuspidätyksen jälkeen.

Britney Spears pidätettiin keskiviikkona 5. maaliskuuta rattijuopumuksesta. Hätäpuhelusta käy ilmi, että Spearsia yritettiin saada pysähtymään jopa tunnin kestäneen takaa-ajon verran ennen kuin hänet saatiin lopulta kiinni.

Spears vapautettiin seuraavana aamuna. Asiaa käsitellään oikeudessa toukokuun 4. päivä.

People-lehti kertoo Spearsin hakeutuneen hoitoon. Lehden lähteiden mukaan poptähti kirjautui vapaaehtoisesti hoitoon sunnuntaina 12. huhtikuuta.

Britney Spears pidätettiin rattijuopumuksesta./All Over Press

Britneyn edustaja julkaisi pidätyksen jälkeen julkilausuman, jossa toivotaan, että Spears saisi elämänsä kuntoon ja tukea muutokseen.

– Tämä oli valitettava tapaus, jota ei voi tietenkään hyväksyä. Britney tulee toimimaan yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja toivottavasti tämä on ensimmäinen askel, jonka hän tulee ottamaan niitä suuria muutoksia varten, joita hänen elämässään on tapahduttava.