Oletko valmis? Takavuosien suosikkivaate tekee jälleen paluuta

Naisten caprihousut ovat tehneet paluuta jo viime kesästä lähtien.

Viimeksi, kun caprihousut olivat muotia, Sinkkuelämää pyöri vielä ensimmäistä kertaa televisiossa. Miljoonat naiset matkivat sarjan päähahmon Carrie Bradshawn tyyliä ja pukivat yllensä hieman polven yli ulottuvat caprit.

Caprien paluusta katumuotiin on kirjoittanut muun muassa New York Post.

Anne Hathaway pukeutui capreihin Met Galan jatkoilla.BACKGRID, Inc./All Over Press

Caprien paluun alkusoiton merkkinä niitä on hiljalleen alkanut näkyä malli Kendall Jennerin, näyttelijä Anne Hathawayn ja malli-näyttelijä Emily Ratajkowskin kaltaisten julkkisten päällä. Nyt ne ovat jo ujuttaneet tiensä jälleen niin katukuvaan kuin myös kuntosaleille mikroshortsien ja leggingsien rinnalle.

Vihattu vaatekappale

Vuosien ajan caprit olivat parjattu ja jopa vihattu vaatekappale. Vajaamittaisiksi jääviä housuja ei pidetty tyylikkäänä, eikä keskivertonaisen vartaloa imartelevana.

Tyylisuunnat ovat kuitenkin taas heilahtaneet ja muotitietoisimmat ovat jälleen löytäneet käytännöllisten caprien viehättävyyden.

Nopealla hakukonehaulla lähes jokainen Suomessakin operoiva vaateliike on tuonut caprit takaisin valikoimaansa. Polven yli ulottuvia housuja löytyy useista eri hintaluokista.

Näyttelijä Audrey Hedburnin tapa pukea caprit on tyylikäs ja ajaton.All Over Press

Nyt vuonna 2025 caprien kuuluvat olla siistit, mieluiten klassisen mustat ja materiaalin on oltava mukavan joustavaa. Nykyhetken suosituin silhuetti tuo mieleen 1950-luvun muodin sekä näyttelijälegendojen Marilyn Monroen ja Audrey Hepburnin vaatekaapit.

Naiset kertovat mielipiteensä

Capreja kuitenkin parjataan edelleen. Eritoten milleniaalit eivät tunnu olevan valmiita vajaamittaisten housujen paluuseen. Moni milleniaali nimittäin eli nuoruuttaan juuri 2000-luvun vaihteessa, jolloin caprit olivat edellisen kerran muodissa.

Silloin caprit olivat käytännössä katkaistu versio sen ajan muodikkaista matalavyötäröisistä joustamattomista farkuista, joihin oli joko liimattu mauttomia strassikoristeita tai lisätty kookkaat reisitaskut. Reisitaskumalliset caprit olivat omiaan korostamaan pohkeita ja lyhensivät pituutta.

– Ne näyttävät upeilta Audrey Hepburnilla… Mutta vihaan ideaa niistä päälläni tuhannen auringon raivolla, milleniaaliksi itsensä lukeva matkailuun keskittynyt sisällöntuottaja Elisa Mala kertoo New York Postille.

Huippumalli Bella Hadid pukeutui capreihin siskonsa syntymäpäiväjuhlilla viime huhtikussa.BACKGRID, Inc./All Over Press

– Tunnen syvää katumusta katsoessani kuvia itsestäni caprit päällä silloin, kun ne olivat vielä edellisen kerran muodissa, kertoo puolestaan 42-vuotias sairaanhoitaja Becca Lyn.

– Olen 42-vuotias ja se, että ne ovat tulossa nyt takaisin muotiin, saa minut tuntemaan oloni niin vanhaksi, toteaa toimittajana työskentelevä Megan Reynolds.

Tavallisten naisten lisäksi myös miehillä tuntuu olevan harvinaisen vahvoja mielipiteitä capreista.

– Caprihousut eivät imartele juuri ketään, muotihistorioitsija Robert Ossant arvioi.

Hän kyseenalaistaa koko ajatuksen, ovatko caprit edes oikeasti tulossa takaisin muotiin.

– Brändit tykkäävät työntää vastakohtaa sille, mikä nyt oikeasti trendaa. Tässä tapauksessa se on [vastakohta] leveälahkeisille housuille, jotta kuluttajat vaihtaisivat jälleen koko vaatekaappinsa sisällön, Ossant paljastaa.

Malli-näyttelijä Emily Ratajkowski yhdisti ajattomiin mustiin capreihin muodikkaan bleiserin.Splash News/All Over Press

Caprien historia

Caprihousujen historia modernien naisten muodissa ulottuu paljon pidemmälle kuin 2000-luvun alun Carrien ylle New Yorkin kiireisille kaduille.

Caprit ilmaantuivat kuvioihin alun perin 1940-luvulla. Saksalainen suunnittelija Sonja de Lennart väittää, että hän keksi caprihousut.

Tuolloin ajatus naisista housuissa oli vielä suhteellisen tuore. Näyttelijättäret, kuten Katharine Hepburn ja Amelia Earhart, esittelivät ideaa naisista housuissa jo 1930-luvulla. Kuitenkin vasta toisen maailmansodan aikaan naiset hylkäsivät epäkäytännölliset pitkät hameet ja siirtyivät käyttämään farkkuja ja haalareita työskennellessään tehtaissa miesten taistellessa rintamilla.

Myös malli Kendall Jenner on viime aikoina suosinut arkipukeutumisessaan capreja.STELLA Pictures/All Over Press

Caprit olivat vastaus sodanjälkeiseen valloille päässeeseen hyperfeminiiniseen muotiin. Ne olivat täydellinen kompromissi naiselle, joka halusi käyttää housuja, mutta ei halunnut vaikuttaa miesten mielestä liian uhkaavalta.

Ehkäpä ajan ikoninisin tapa oli yhdistää mustat siistit caprit paksun poolopaidan ja sirojen ballerinojen kanssa.

Läpi vuosikymmenten caprihousut ovat olleet myös eräänlainen nuoruuden symboli. 1980-luvulla New Waven punkkarit pukeutuivat capreihin, kun taas ysärin lopulla Britney Spears nähtiin pukeutuneen ajan henkeä huokuviin värikkäisiin navan vilauttaviin caprihousuihin.

Sitten jotain tapahtui ja caprit unohtuivat, tai ne haluttiin epätoivoisesti unohtaa, kahdeksi vuosikymmeneksi.

Nyt nuoret etsivät tyyliinsä taas nostalgiaa, joten ei ole ihme, että esimerkiksi klassiset mustat caprit ovat taas löytäneet tiensä esimerkiksi muoti-ikoni Hailey Bieberin päälle.

