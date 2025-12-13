Kohut Andrew Mountbatten-Windsorin ympärillä eivät ole laantuakseen.
Lontoon poliisi ei aio ryhtyä lisätoimiin väitteiden johdosta, joiden mukaan Britannian entinen prinssi Andrew pyysi suojeluvirkailijaansa suorittamaan tarkastuksia Virginia Giuffreen, joka syytti häntä seksuaalisesta hyväksikäytöstä teini-ikäisenä, poliisi ilmoitti lauantaina. Aiheesta kertoo uutistoimisto Reuters.
Kuninkaan pikkuveli tunnetaan nyt Andrew Mountbatten-Windsorina. Britannian kuningas Kaarle riisui nuoremmalta veljeltään prinssin arvonimen ja pakotti hänet pois Windsorin kodistaan pyrkiessään etäännyttämään kuninkaallisia hänestä hänen yhteyksiensä vuoksi Jeffrey Epstein -skandaaliin.
Aiemmin Lontoon poliisi ilmoitti tutkivansa aktiivisesti Mountbatten-Windsoriin kohdistuneita syytöksiä ja Mail On Sunday -lehden artikkelissa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan Andrew oli vuonna 2011 pyytänyt yhtä henkilösuojeluvirkailijoistaan kaivamaan esiin tietoja Giuffresta. Hän teki itsemurhan huhtikuussa.