KooKoossa SM-liigan puolustajaeliittiin päättyneellä kaudella noussut Jimi Suomi jatkaa uraansa ruotsalaisseura Växjö Lakersissa.
Suomen sopimus on kaksivuotinen.
23-vuotias Suomi teki runkosarjan 53 ottelussa 11+20=31 pistettä ja SM-hopeaan päättyneissä pudotuspeleissä 18 ottelussa 4+9=13 pistettä.
Espoolaislähtöinen Suomi siirtyi Kouvolaan TPS:stä kaudella 2023–24.
KooKoo tiedotti perjantaina, että sen puolustaja Kim Nousiainen ei käytä sopimuksessaan olevaa ulkomaanoptiota, vaan jatkaa myös ensi kaudella Kouvolassa. Myös hyökkääjä Manu Mäkelä jatkaa KooKoossa.