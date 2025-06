Myyjä antoi ymmärtää, että tyyristä Porschea ei oltu kolaroitu pahasti – sitten paljastui auton lunastushistoria

Kuluttajariitalautakunta suosittaa maaliskuisessa päätöksessään, että autoliike purkaa kaupan.

Kuluttaja osti vuoden 2023 marraskuussa 2018 käyttöönotetun Porsche Panameran hintaan 64 019 euroa. Kaupantekohetkellä auton matkamittarin lukema oli sopimuksen mukaan 129 000 kilometriä (kuluttajan mukaan 131 000 kilometriä).

Kuluttaja vaati myöhemmin myyjäliikkeeltä kaupan purkamista tai 10 000 euron suuruista hinnanalennusta tuottokorkoineen.

Kuluttaja perusti vaatimuksensa autossa ilmenneeseen korjaustarpeeseen ja sen lunastushistoriaan. Kuluttaja sanoi saaneensa tiedon auton lunastushistoriasta vasta kaupan jälkeen.

Kolarihistoriasta kuluttaja oli tietoinen, kertoo kauppasopimus.

Tietoa edelliseltä omistajalta

Kuluttaja kertoi saaneensa tietää auton edelliseltä omistajalta, että Porschen kolarikustannuksen arvio oli ollut reilu 59 000 euroa, jonka vuoksi vakuutusyhtiö lunasti auton.

Myyjän tietojen mukaan autoon oli vaihdettu etupuskuri, ajovaloumpion kupu ja mahdollisesti muitakin osia. Kuluttajan mukaan myyjä oli korostanut, että autoon oli vaihdettu osia vain vähän.

Kuluttajan mukaan kauppaa oli tekemässä vain yksi myyjä, eikä lunastuksesta puhuttu missään vaiheessa. Ratkaisupyynnön liitteenä on auton vikoihin liittyviä dokumentteja ja viestejä, kuten vakuutusyhtiön lunastukseen liittyvä korjauskustannuslaskelma

Autosta kuului kolinaa

Kuluttaja kertoi huomanneensa autossa vian vuoden 2023 marraskuussa mittarilukemalla 132 000 ja ilmoittaneensa siitä joulukuussa.

Autossa kerrotaan kuuluneen kolinaa.

Auton tukivarsi vaihdettiin, mutta tämä ei poistanut vikaa. Seuraavaksi vian arvioitiin johtuvan vetoakselista. Korjaus kesti kolme kuukautta. Korjauksen jälkeen kuluttaja huomasi yhden vanteista olevan halki.

Myyjä kiistää vaatimuksen

Myyjäliike kiisti vastauksessaan kuluttajan vaatimuksen kaupan purkamisesta tai hinnanalennuksesta.

Myyjän mukaan kuluttajalle annettiin suullisesti tai kirjallisesti tieto, että auto oli ollut kolarissa ja lunastettu ja että tällä on vaikutusta auton myymiseen. Myyjän vastauksessa todetaan, että autoa oli myymässä kaksi työntekijää, jotka voivat todistaa asiassa.

Myyjä kiisti, että auton lunastukseen liittyvä korjauskustannuslaskelma olisi ollut tiedossa.

Kuluttajalle kerrottiin myyjän mukaan Trafin tietojen mukaiset vaihto-osat ja myös muut mahdollisesti vaihdetut osat. Vastauksessa sanotaan, että kuvat kolarivaurioista näytettiin kuluttajalle sellaiselta alustalta, jossa on kuvia vain vakuutusyhtiön lunastamista autoista.

Myyjän mukaan auton hinta oli pienempi kuin kolaroimattomalla autolla ja että autossa todetut viat oli korjattu sovitusti.

Myyjän mukaan asiakas on esittänyt auton vioista tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa.

Myyjä antoi ymmärtää

Kuluttajariitalautakunta toteaa ratkaisussaan, että myyjä on antanut kuluttajan ymmärtää autolle sattuneen kolarin olleen melko vähäinen.

Lautakunnan mukaan kauppasopimuksen merkinnät eivät osoita, että myyjä olisi kertonut auton lunastuksesta ja antanut oikeaa kuvaa autoon vaihdettujen osien suuresta määrästä.

Lautakunnan mielestä kaupan kohde on siis virheellinen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla.

Lautakunta sanoo arviossaan, että autossa ilmenneellä vialla on ollut olennainen merkitys sen arvoa ajatellen. Virhettä on pidettävä siten vähäistä suurempana, ja kuluttajalla on oikeus purkaa kauppa.

Myyjän on palautettava kauppasumma mukaan lukien osamaksusopimuksen kulut ja maksaa palautettavalle summalle tuottokorkoa. Kuluttajalle on syntynyt ajoneuvosta käyttöhyötyä, josta on maksettava myyjäliikkeelle kohtuullinen korvaus.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, eikä niitä ole pakko noudattaa.

