Kuluttaja osti käytetyn Jaguarin – sai kaupan jälkeen todella pysäyttävän tiedon

Kuluttajariitalautakunta suosittaa huhtikuussa esitellyssä päätöksessä, että myyjäliike purkaa kaupan.

Kuluttaja osti vuoden 2023 lopulla autoliikkeeltä 2015 käyttöönotetun Jaguar XF -henkilöauton reilulla 18 000 eurolla.

Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 220 000 kilometriä (kuluttajan mukaan 224 000 kilometriä).

Autossa ilmenneen vian myötä osapuolet olivat eri mieltä siitä, onko kyseessä myyjän vastuulla olevan kaupan kohteen virhe ja mikä on myyjän vastuun määrä.

Moottorin vaihdolle hintaa jopa 30 000 euroa

Kuluttaja vaati autoliikkeeltä kaupan purkamista. Hän perusti vaatimuksensa autossa ilmenneeseen moottorin korjaustarpeeseen. Kuluttaja osti autolle myös lisäturvan, joka on voimassa joko vuoden tai 10 000 kilometriä.

Kuluttaja sanoi vaatimuksensa perusteluissaan, että auto myytiin tarkastettuna, katsastettuna ja huollettuna.

Huoltoliike totesi Jaguarin jakoketjussa venymää ja puristuspaineissa 14 prosentin heittoa sylintereiden välillä, kun sallittu heitto on 10 prosenttia.

Perusteluissa kerrotaan, että korjaamo piti moottorivaurioita mahdollisina, jolloin moottori pitäisi vaihtaa. Tämä maksaisi 15 000–30 000 euroa.

Myyjä tarjosi kuluttajan mukaan noin 450 euroa.

Kuluttaja kertoi saaneensa huollosta tiedon, että auto on käytännössä ajokelvoton, mikä aiheuttaisi ylimääräisiä kuluja.

Kuluttaja sanoi todenneensa virheen ja ilmoittaneensa siitä vuoden 2024 toukokuussa, jolloin auton mittarilukema oli 241 000 kilometriä tai 242 156 kilometriä.

Ratkaisupyynnön liitteenä on huollon tehneen liikkeen kuitti (450,33 euroa) ja käteislasku vikaselvityksestä.

Myyjä kiisti vaatimuksen

Myyjäliike kiisti vastineessaan kuluttajan vaatimuksen, mutta tarjoutui maksamaan 10 prosenttia jakoketjun vaihdon hinnasta ja vikaselvityksen asiakassuhteen perusteella.

Vastineessaan kerrotaan, että asiakas reklamoi jakoketjun venymästä kuuden kuukauden ja 21 000 kilometrin kohdalla, eikä jakoketjun vaihtotarve ole odottamaton tällaisella ajomäärällä.

Myyjän vastineessa todetaan, että mitattu ero puristuspaineissa ei kerro moottorin todellisesta kunnosta, eikä korjaamo selvittänyt, mistä ero johtuu.

Myyjän mukaan puristuspaineet olivat tavanomaisella tasolla.

Myyjä oli sitä mieltä, että puristuspaineiden ero voi johtua esimerkiksi karstoittuneista venttiileistä tai venyneestä jakoketjusta ja että korjaustarve on seuraus normaalista käytöstä ja kulumisesta.

Myyjäliike totesi, että jos moottori on todella vaurioitunut, niin järkevintä olisi vaihtaa autoon käytetty moottori uuden sijaan.

Lautakunta pyysi selvitystä

Kuluttajariitalautakunta pyysi lausunnon autohuoltoja tekevältä yritykseltä.

Lausunnon mukaan auton huoltoväli on 24 kuukautta tai 34 000 kilometriä. Jaguar oli huollettu viimeksi valtuutetussa huollossa ennen kauppaa huhtikussa 2019 mittarilukemalla 136 213.

Huoltoväli oli siis ylittynyt 2 370 kilometrillä.

Selvityksen mukaan myös valmistajan ohjeistus sanoo, että sylinterien puristuspaineiden ero saa olla enintään 10 prosenttia.

Auton huoltohistoria oli osittain puutteellinen, joten käytettyjen materiaalien kuntoa ei voi arvioida. Selvityksen mukaan moottorin kulumiseen saattavat vaikuttaa huoltohistoria, käyttöolosuhteet, ajosyklit, polttoaineen laatu ja ympäristön olosuhteet.

Kun huomioidaan suuri ajomäärä, puutteellinen huoltohistoria ja muut seikat, on todennäköistä, että Jaguarin sylinteriryhmä ja jakoketjukoneisto olivat siinä määrin kuluneet, ettei niiden kunnostaminen ole järkevää.

Tällaisessa tapauksessa valmistaja suosittelee moottorin uusimista.

Ratkaisun perustelut

Lautakunta katsoi tapauksessa tulleen näytetyksi, että autossa on ilmennyt moottorin kallis korjaustarve melko pian kaupan jälkeen. Lautakunnan mielestä kaupan kohde on virheellinen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla.

Lautakunnan arvion mukaan autossa ilmenneellä vialla on ollut olennainen merkitys sen arvon ja käyttökelpoisuuden kannalta, eikä myyjä ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa.

Lautakunnan mukaan kuluttajalla on siis oikeus purkaa kauppa, jolloin myyjän on palautettava kauppasumma mukaan lukien osamaksukulut ja maksaa palautettavalle summalla tuottokorkoa.

Kuluttajalle on puolestaan syntynyt autosta käyttöhyötyä, josta hänen on maksettava autoliikkeelle kohtuullinen korvaus.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, eikä niitä ole pakko noudattaa.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta