Kuluttaja osti käytetyn Bemarin, joka hajosi jo kotimatkalla – Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä kuluista

Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä maaliskuussa tehdyssä päätöksessä, jossa kuluttaja vaati myyjäliikkeeltä hinauskuluja.

Kuluttaja osti vuoden 2024 helmikuussa myyjäliikkeeltä nettihuutokaupasta vuonna 2012 käyttöönotetun BMW 525 -auton 7 235 eurolla. Auton matkamittarissa oli kaupanteon aikaan 300 100 kilometriä.

Osapuolilla oli erimielisyyttä siitä, onko myyjällä vastuu kuluttajalle aiheutuneista hinauskuluista. Itse kauppa oli jo purettu, ja myyjä oli palauttanut kauppahinnan.

Ostajan perustelut

Kuluttaja vaati myyjäliikkeeltä hyvityksenä hieman yli 900 euroa.

Vaatimus perustui autossa ilmenneeseen korjaustarpeeseen, ja siihen sisältyi muun muassa perävaunun vuokra, kilometrikorvauksia ja korvauksia kuljettajalle.

Perusteluissa kerrotaan, että auto rikkoontui jo kotimatkalla. Kuluttajan mukaan autossa haisi palaneelta, ja moottorin vikavalo paloi.

Kuluttaja totesi virheen, ja ilmoitti siitä helmikuun puolivälissä 2024 mittarilukemalla 300 227 kilometriä.

Vaatimukset perustuivat Verohallinnon hyväksymiin matkakustannusten korvauksiin. Kuluttaja ei voinut itse kuljettaa autoa takaisin, sillä hänellä ei ollut tähän vaadittavaa ajo-oikeutta.

Myyjää kiisti vaatimuksen

Myyjä kiistää vastauksessaan kuluttajan vaatimuksen viitaten auton ikään ja ajomäärään. Myyjän mukaan auto oli kunnossa ja katsastettu hieman ennen kuin se myytiin edullisella hinnalla kuluttajalle.

Myyjä painottaa vastauksessaan, että auto hajosi asiakkaan hallinta-aikana.

Etäkauppa peruttiin, ja myyjä joutui korjauttamaan autoa, joka myytiin toiselle asiakkaalle 300 euroa halvemmalla.

Myyjän vastauksen liitteenä olevat huutokauppaa koskevat sopimusehdot kertovat, että kuluttajalla on vastuu tavaroiden palauttamisen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

Ratkaisun perustelut

Lautakunnan mukaan kuluttaja ei ole esittänyt riittävää näyttöä siitä, että ostetussa autossa olisi ilmennyt sellainen virhe, jonka perusteella kuluttajalla olisi ollut oikeus purkaa kauppa ja saada mahdollisesti vahingonkorvausta.

Riidatonta on, että kuluttaja oli perunut etäkaupan määräajassa, kertoo selvitys.

Riitaa osapuolilla oli sitä vastoin palautuksen aiheuttamista kuluista, sillä auton ostanut kuljetutti sen perävaunulla takaisin myyjälle.

Lautakunnan mukaan myyjäliike oli täyttänyt tiedonantovelvollisuuden, ja antanut kuluttajalle riittävät tiedot tavaroiden palauttamisesta.

Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä.

