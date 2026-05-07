Ruotsin valtionvarainministeri sanoo SVT:lle, että Euroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle luvan alentaa polttoaineverotusta alle EU:n minimitason.
Valtionvarainministeri Elisabeth Svantessonin mukaan tämä tapahtui ennätysajassa ja Ruotsilla on nyt uusi työkalu käytössään, kun Ruotsin talouden tulevaisuutta suunnitellaan.
Lupaa komissiolta hakivat Ruotsin oikeistopuolueet, jotka esittivät bensaveron väliaikaista alentamista jo aiemmin keväällä.
Komission päätös edellyttää vielä käsittelyä EU:n ministerineuvostossa.