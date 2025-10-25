



Ben Zyskowicz päässyt kotiin kuntoutusosastolta: "Mielelläni jatkaisin entistä elämääni" 1:33 Katso video: Näin Zyskowicz kertoo saavutuksestaan ja toipumisprosessistaan. (10.10.2025) Julkaistu 14 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pääsi perjantaina Husin neurologian kuntoutusosastolta kotiin. Hän uskoo pystyvänsä palaamaan eduskuntaan, kun kevätistuntokausi helmikuun alussa alkaa. 71-vuotias Zyskowicz sai aivoinfarktin heinäkuun lopussa kotonaan Helsingin Lassilassa. – Aivoinfarktiin liittyy oireita, jotka eivät näy ulospäin, eikä tätä sen takia täysin varmasti pysty sanomaan, mutta nyt toivon ja uskon niin, Zyskowicz sanoo paluuaikeistaan. STT haastatteli Zyskowiczia keskiviikkona Husin neurologian kuntoutusyksikössä. Hän kertoi, että kuntoutus jatkuu maanantaista alkaen päivisin ja yöt saa nukkua kotona. Päiväsairaalajakso kestää neljä viikkoa. Lue myös: Ben Zyskowicz teki ennätyksen, jota ei lyödä: "Kunnia-asia" Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja näyttää toipuneen hyvin. Infarktissa halvaantuneet vasen käsi ja jalka toimivat, ja puhe on selkeää, joskin vähän entistä hitaampaa. Yksi outo oire vielä on, Zyskowicz sanoo. Itku tulee hyvin herkästi. Niin käy pariin otteeseen haastattelunkin aikana. Hänelle on kerrottu, että se kuuluu aivoinfarktin tyypillisiin oireisiin. Salama kirkkaalta taivaalta Zyskowicz kertoo aivoinfarktin iskeneen kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ensihoito tuli hetkessä ja vei hänet pillit soiden ambulanssilla sairaalaan.





Hän kiittää vuolaasti Husin ammattilaisia ja suomalaista julkista terveydenhuoltoa.

– Niin kuin minun tapauksessani, kun ihminen viedään sairaalaan, häneltä ei kysytä, onko vakuutusta. Ei kysytä, onko paksu lompakko, vaan otetaan vastaan ja hoidetaan hyvin. Kyse ei ole potilaan varallisuudesta. Tämä on todellinen voimavara ja tärkeä asia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Zyskowicz painottaa olleensa tätä mieltä aina, ei vasta nyt vakavasti sairastuttuaan ja saatuaan hyvää hoitoa. Hän arvelee, että kaikilla on lähipiirissä tapauksia, joissa julkinen terveydenhuolto on osoittanut ei pelkästään tarpeellisuutensa vaan myös erinomaisuutensa.

– Esimerkiksi sen takia me veroja maksamme, että meillä olisi sairastuessa terveydenhuolto, joka toimii. On ihan selvää, että vakavissa sairauskohtauksissa julkinen terveydenhuolto on se, joka tulee apuun.

Hän painottaa olevansa tietoinen, että hoitoonpääsyssä on ongelmia niin perusterveydenhuollon puolella kuin esimerkiksi erikoissairaanhoidon leikkausjonoissakin.

Hänestä on turhaa asettaa vastakkain yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa. Kaikkea tarvitaan, tiettyä työnjakoa ja yhteistyötä, ei vastakkainasettelua.

– Eipä ihmisellä hirveän paljon tärkeämpiä asioita ole kuin terveys.

Tarmokkaana tunnettu kansanedustaja on kuunnellut kuntoutuksen ohessa aikansa kuluksi paljon kirjoja. Päänsärkynsä takia hän ei jaksa lukea, mutta kuunnella jaksaa.

Hän sai juuri päätökseen Teemu Luukan kirjan Petteri Orposta, kesken on presidentti Sauli Niinistön uusin kirja. Hän on kuunnellut myös ranskalaisen Olivier Norekin romaanin Talven soturit, joka kertoo Suomen talvisodasta ja sen sankarista Simo Häyhästä.

"Kommunismin jo kukistin"

Zyskowicz sanoo, ettei ole käynyt läpi mitään syvällistä pohdiskelua omasta itsestään tai elämästäänhän vakavan pysähtymisen jäljiltä.

– Mielelläni jatkaisin entistä elämääni. Ei elämäni ennen sairastumistakaan pelkkää työtä ole ollut.

Hän kertoo olevansa sillä tavalla onnekas, että kaksi hänen lapsenlastaan asuu samassa talossa ja että hän on nähnyt heitä käytännössä päivittäin. He ovat nyt 8- ja 11-vuotiaita.

Hän ei usko minkään estävän läheisen suhteen jatkumista.

– Tosin ajokortti minulta on otettu pois. Viikoittain olen vienyt 11-vuotiaan salibandyharkkoihin, mutta siihen nyt tulee vähintään tauko. En tiedä, saanko missään vaiheessa ajokortin takaisin.

Hän sanoo kysyttäessä myös, ettei hänellä ole mitään sellaista yksittäistä isoa asiaa hoitamatta, että hänen sen takia pitäisi mennä vielä vuodeksi eduskuntaan töihin.

– Minähän siis kommunismin onnistuin jo kukistamaan ja Neuvostoliiton romahduttamaan, että tässä mielessä suuret saavutukset on tehty, Zyskowicz vitsailee.

Muistaminen edistänyt toipumista

Zyskowicz haluaa kiittää niitä kaikkia tuttuja ja tuntemattomia ihmisiä, jotka ovat kannustaneet häntä toipumisessa tai onnitelleet Suomen ennätyksestä. Hänelle tuli 10. lokakuuta täyteen 17 003 edustajapäivää, mikä on eniten eduskunnan historiassa. Zyskowicz aloitti kokoomuksen kansanedustajana vuonna 1979.

– Viestejä, kukkia ja kortteja on tullut mielettömän paljon. Ajattelen, että ne ovat jopa saattaneet edistää tätä toipumista. Ainakin ne ovat tuoneet hyvää mieltä.

Kannustusta ja onnitteluja on tullut hyvin laaja-alaisesti, politiikan piiristä myös yli puoluerajojen.