Aivoinfarktista toipuva kansanedustaja Ben Zyskowicz aikoo palata takaisin tehtäväänsä eduskunnan kevätistuntokauden alussa.
Suomen historian pisimpään kansanedustajan tehtävässä toiminut, kokoomuksen Ben Zyskowicz, 71, sai kesällä aivoinfarktin eli aivoverisuonitukoksen, jonka vuoksi hän joutui noin neljäksi kuukaudeksi sairaalaan.
Hän kotiutui sairaalasta noin kuukausi sitten, mutta kuntoutusjaksot jatkuivat päivisin.
– Pääsin torstaina kokonaan sairaalasta kotiin ja koen, että toipuminen on edennyt niin hyvin, että olen palaamassa helmikuussa eduskuntatyöhön.
Hän kertoo, että infarktin vaikutukset tuntuvat edelleen.
– Ei tällainen mene ohi jälkiä jättämättä. Ulkopuolisille näkyy, että puheeni tuntuu työläämmältä ja hitaammalta kuin aikaisemmin.
Lisäksi Zyskowicz kertoo, että hänen vasen kätensä on vielä "vähän kömpelö", mutta järki juoksee kuin ennenkin.
– Ensimmäiset minua sairaalaan katsomaan tulleet kaverit sanoivat, että puhut yhtä järkeviä kuin ennenkin. En ollut varma, oliko se kehu vai ei, hän heittää.