Ben Zyskowicz joutui kuukausiksi sairaalahoitoon – kertoo nyt MTV:lle voinnistaan 9:38 Heinäkuun lopulla iskeneen aivoinfarktin vaikutukset tuntuvat edelleen, kansanedustaja Ben Zyskowicz kertoo. Julkaistu 24.11.2025 14:37 Juuso Kääriäinen juuso.kaariainen@mtv.fi Aivoinfarktista toipuva kansanedustaja Ben Zyskowicz aikoo palata takaisin tehtäväänsä eduskunnan kevätistuntokauden alussa. Suomen historian pisimpään kansanedustajan tehtävässä toiminut, kokoomuksen Ben Zyskowicz, 71, sai kesällä aivoinfarktin eli aivoverisuonitukoksen, jonka vuoksi hän joutui noin neljäksi kuukaudeksi sairaalaan. Hän kotiutui sairaalasta noin kuukausi sitten, mutta kuntoutusjaksot jatkuivat päivisin. – Pääsin torstaina kokonaan sairaalasta kotiin ja koen, että toipuminen on edennyt niin hyvin, että olen palaamassa helmikuussa eduskuntatyöhön. Lue lisää: Ben Zyskowicz sai aivoinfarktin – kertoo oireista Hän kertoo, että infarktin vaikutukset tuntuvat edelleen. – Ei tällainen mene ohi jälkiä jättämättä. Ulkopuolisille näkyy, että puheeni tuntuu työläämmältä ja hitaammalta kuin aikaisemmin. Lisäksi Zyskowicz kertoo, että hänen vasen kätensä on vielä "vähän kömpelö", mutta järki juoksee kuin ennenkin. – Ensimmäiset minua sairaalaan katsomaan tulleet kaverit sanoivat, että puhut yhtä järkeviä kuin ennenkin. En ollut varma, oliko se kehu vai ei, hän heittää.





Hän kertoo saaneensa paljon kannustusta paranemiseensa yli puoluerajojen.

– Siitä olen hyvin kiitollinen. Todella.

Zyskowicz sanoo seuranneensa politiikkaa kykyjensä mukaan. Ensimmäisen parin kuukauden toipumisen aikana se jäi vähemmälle.

Politiikan seuraaminen ei ollut tosin vain hänen omasta voinnistaan kiinni.

– Minun sairaalahuoneessani oli telkkari. Se oli hienosti laitettu sinne ylös seinälle, mutta se oli rikki.

Kun sitä ei saatu toimimaan, Zyskowicz otti asian omiin käsiinsä.

– Ostin sinne telkkarin ja lahjoitin sen sairaalalle, jotta seuraavallekin potilaalle on toimiva telkkari, hän naurahtaa.

"S-ryhmä on liukkailla jäillä"

Politiikasta hänellä olisi sanansa sanottavanaan muun muassa viime aikoina esillä olleesta Valtiontalouden tarkastusviraston raportista, joka kertoi Marinin hallituksen rahankäytöstä.

Rahaa meni hänen mukaansa perustellusti koronatoimiin sekä omavaraisuuden vahvistamiseen Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta muuhunkin.

– Kun tilaisuus tuli ja rahahanat oli avattu apposen auki, totta kai kaikkeen hyvään haluttiin laittaa lisää rahaa. Se ei ole kovin vastuullista politiikkaa, koska tulevat sukupolvet joutuvat elämään velkavuoren kanssa.

Zyskowicz otti kantaa myös S-ryhmän viimeaikaiseen päätökseen olla myymättä israelilaisia tuotteita. Hän ei hyväksy Israelin liian kovia otteita Gazassa, vaikka Hamas aloittikin sodan terrori-iskullaan.

– S-ryhmä on nyt hyvin liukkailla jäillä. Luin jostain, että israelilaisten taateleiden sijasta S-ryhmän valikoimaan tuodaan taateleita Iranista. Siinä meillä onkin oikea demokratian mallimaa, hän toteaa sarkastisesti.

Israel on hänen mukaansa alueen ainoa demokratia, vaikka sen politiikka Gazassa ei olekaan hänestä hyväksyttävää.

Katso Ben Zyskowiczin haastattelu kokonaisuudessaan artikkelin pääkuvan paikalta löytyvästä videosta.