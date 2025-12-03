Tutkija kertoo MTV:lle kertoo pohtivansa yhä jatkotoimia, mutta pitää muita tapahtumaan liittyviä kysymyksiä kiinnostavampina.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz kutsui tutkija Bruno Jänttiä Ylen lähetyksessä virheellisesti Hamas-aktivistiksi toissa sunnuntaina.

Konkarikansanedustajan lausunto tuli tutkijalle yllätyksenä.

– Piti muutama kerta katsoa se kohta Ylen lähetyksessä, jossa Zyskowicz sen sanoi, kertoo Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Bruno Jäntti MTV Uutisille.



Jäntti on puhunut jo parikymmentä vuotta palestiinalaisten ihmisoikeuksien puolesta. Zyskowiczin kommenttia hän piti vakavana, koska Hamas luokitellaan terroristijärjestöksi.



– Herja on totuuden vastainen. Näyttöä päinvastaisesta on hyvin paljon. Olen lukemattomia kertoja puhunut Hamasin ideologisesta taantumuksesta. Siitä, että Hamas vastustaa ja rikkoo ihmisoikeuksia, sanoo Jäntti.



– Sitten on tietenkin omana kysymyksenään hyökkäykset israelilaisia siviilejä vastaan, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia.

Kokoomuksen Zyskowicz pahoitteli jälkikäteen asiaa ja kertoi tarkoittaneensa sanoa Palestiina-aktivisti.

Somen massavalehtelu tuttua

Bruno Jäntti kertoo saavansa Lähi-idän tutkijana jatkuvasti kaikenlaista sähköpostia.



– Minusta massavalehdellaan sosiaalisessa mediassa lähes kunnioitusta herättävällä omistautumisella, hän kertoo.



– Mutta se kuka sanoi, status ja missä tämä totuudenvastainen herja esitettiin, oli tietenkin poikkeuksellista.



Ylen lähetyksestä on aikaa vajaa kaksi viikkoa. Jäntti ei ole vielä päättänyt ryhtyykö asiassa jatkotoimiin.



– En kommentoi tätä jatkotoimikysymystä vielä. Se on pohdinnassa.

Ei tunne Zyskowiczia henkilökohtaisesti

Jäntti näkee oman tilanteensa vain esimerkkinä yleisemmästä ilmiöstä.

– Ehkä kiinnostavampaa kuin valhe, joka minusta esitettiin, on se, että tällä hetkellä monessa Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa on käynnissä usein poliittisesta oikeistosta tulevaa riippumattomaan yliopistolliseen tutkimukseen kohdistuvaa tietynlaista sörkkimistä.