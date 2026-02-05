Eduskunta antoi torstaina istuntokauden ensimmäisen kyselytunnin aluksi seisten aplodit ennätyspitkän uran kansanedustajana tehneelle Ben Zyskowiczille (kok.).
Zyskowiczista tuli lokakuun 10. päivänä pitkäaikaisin kansanedustaja maamme historiassa. Hän nousi eduskuntaan 24-vuotiaana maaliskuussa 1979.
– Edustaja Zyskowicz, teidät tunnetaan intohimoisena ja asioihin rivien välejä myöten perehtyvänä salikeskustelijana, jolle yleinen oikeustaju ja maalaisjärki ovat keskeisiä ohjenuoria, puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoi.
Halla-aho kertoi, että torstaihin mennessä Zyskowicz on toiminut kansanedustajana kaikkiaan 17 121 päivää eli lähes 47 vuotta yhtäjaksoisesti.
– Eduskunnan puolesta esitän teille lämpimät onnittelut huomattavasta urastanne eduskunnassa ja kiitän teitä pitkäjänteisestä työstä suomalaisen kansanvallan hyväksi.