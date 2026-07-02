Huomenta Suomen keittiössä kokattiin helppoa kesäruokaa.

Seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Joonas Pesonen tunnustaa olevansa "kaaos keittiössä". Siksi ruokaohjeiden on oltava sopivan yksinkertaisia ja sovellettavissa.

– Keskittyminen ei pysy reseptissä. Saatan lukea ensimmäisen kohdan ja puolet toisesta kohdasta. Sitten alan tekemään kaikkea muuta ja jossain vaiheessa katson pannulle, ja siinä on jonkinnäköinen tuotos, Pesonen kuvailee.

Helppo ruoka pakastealtaan taikinanyyteistä

Pesonen kertoo olevansa puolivalmisteiden ystävä, koska ne helpottavat amatöörikokin ruoanlaittoa. Tästä syystä hän valmistikin Huomenta Suomen keittiössä helpot taikinanyytit.

– Tehdään dumplingseja virolaisittain ja tosi helppo salaatti.

Ohjeeseen käytetään pakastealtaan valmiita dumplingeja. Idea reseptiin ei ole Pesosen oma.

– Entinen deittini teki näitä minulle, ja olin ihan että vau! Hän on sieltä suunnalta [Virosta] ja sen takia ohje on virolaisittain.