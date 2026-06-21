Ruotsin maajoukkue ei ollut lainkaan tyytyväinen Hollannille kärsityn 1–5-tappion jälkeen.

Upeasti oman turnauksena aloittanut Ruotsi sai lauantai-iltana kunnon läimäytyksen vasten kasvoja Hollannin toimesta.

Hollanti aloitti molemmat puoliajat räväkästi. Avausjaksolla Brian Brobbey osui kahdesti 17 minuutissa. Toisella jaksolla oli Cody Gakpon vuoro tykittää kaksi maalia yhdeksässä minuutissa.

Ajoittain Hollanti sai Ruotsin puolustuksen näyttämään reikäjuustolta ja se takoikin lopulta yhteensä viisi maalia Ruotsin verkkoon.

– Ei tietenkään ole hyvä juttu, jos päästät viisi maalia. Kun peli oli 1–4, tuntui, että olisimme olleet lähempänä 2–4-lukemia kuin 1–5. Emme kuitenkaan voi päästää jatkossa viittä maalia, keskuspuolustaja Gustaf Lagerbielke painottaa Aftonbladetille.

– Tämä ei ole hyvä juttu. Täytyy muistaa, että meillä on kahden pelin jälkeen kolme pistettä ja maaliero nolla. Se ei ole katastrofi. Mutta 1–5-tappioita ei voi hyväksyä, Jesper Karlström komppaa.

Ruotsi teki avausottelussaan itse viisi maalia Tunisian verkkoon. Joukkue osoitti paikoin pirteää hyökkäyspelaamista myös Hollantia vastaan.