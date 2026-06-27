Uruguayn taival jalkapallon MM-kisoissa päättyi valtavaan pettymykseen, kun joukkue hävisi viimeisen lohko-ottelunsa Espanjalle maalein 0-1.

FIFA-rankingissa sijalla 19 majaileva Uruguay ei voittanut turnauksessa peliäkään ja jäi kahden tasapelipisteen myötä lohkossaan kolmanneksi. Lohkokolmosten vertailussa Uruguaylla ei kuitenkaan ole enää saumaa jatkopaikkaan.

Koska Kap Verde ja Saudi-Arabia pelasivat tasapelin, olisi tasapeli riittänyt myös Uruguaylle suoraan jatkopaikkaan, sillä joukkue teki enemmän maaleja kuin Kap Verde.

Espanjalle kärsityn 0–1-tappion takaiskumaali syntyi karmivalla tavalla, kun kokenut maalivahti Fernando Muslera haparoi Alex Baenan laukauksen maaliin.

Musleran osalta ottelu päättyi vaihtokomennukseen jo avausjakson jälkeen. Uruguayn päävalmentaja Marcelo Bielsa kertoi ottelun jälkeen, että Muslera halusi itse vaihtoon.

– Muslera päätti tulla vaihtoon. Kyse ei ollut Musleran itseluottamuksen heikentämisestä, vaan pikemminkin sen ylläpitämisestä.

Lehdistötilaisuudessa Bielsa otti myös täyden vastuu kovasta MM-pettymyksestä.

– Minä olen vastuussa tästä pettymyksestä. Minun ei tarvitse määritellä tätä suoritusta. Jos kysytte minulta, mistä maajoukkueaikani muistetaan, niin se on kausi, josta ei jää mitään muisteltavaa, Bielsa sanoi.