Lorenz Backmanin uimahousutarina nauratti Pekka Poutaa.

Torstaiaamu valkeni Helsingissä sateisena. Sää yllätti juontaja Lorenz "Lore" Backmanin, joka oli suunnitellut hurauttavansa Vespalla työpaikalleen Pöllölaaksoon.

Sadesää ei kuitenkaan pidätellyt juontajaa hyppäämästä skootterin selkään. Hän väitti torstaiaamuna suorassa Huomenta Suomi -lähetyksessä, että olisi uhmannut märkää säätä erikoisella tavalla.

– Ajatelkaa, miten upealta näyttää, kun aamulla ajaa Vespalla pelkissä uikkareissa. Punaiset Speedot jalassa, hän sanoi lähetyksessä uutisankkuri Janne Ahjopalolle ja meteorologi Pekka Poudalle.

– Niinkö teit? Pouta hämmästeli.

– No pakkohan on, ettei vaatteet kastu, Backman kuittasi saaden Poudan repeämään nauruun.

– Voi taivas, Ahjopalo huokaisi.

Lähetyksen jälkeen Backman kuitenkin myönsi tarinan olleen uimahousujen osalta satuilua. Vespalla hän toki ajeli töihin, mutta tunnusti, ettei edes omista punaisia Speedo-uimahousuja.

Katso tilanne yllä olevalta videolta!