Atletico Madrid johtaa Barcelonaa vieraskentällä avauspuoliajan jälkeen 1–0 Julian Alvarezin vapaapotkumaalilla. Näyttävää osumaa edelsi Barcelonan puolustajan Pau Cubarsin punainen kortti.
Camp Noulla pelattiin avauspuoliajan loppuhetkiä, kun argentiinalainen Alvarez vapautti maanmiehensä Giuliano Simeonen, jonka juoksulinjalle Barcelonan puolustaja Pau Cubarsi osui.
Romanialaistuomari Istvan Kovacs osoitti Cubarsille ensin keltaista korttia, mutta VAR-tarkastus muutti tuomion punaiseksi.
Tilanteen seurauksena Atletico sai vapaapotkun rangaistusalueen rajan tuntumasta, jonka Alvarez laukoi tarkasti oikeaan ylänurkkaan vieden Atleticon tauolle 1–0-johdossa.
Toisella paikkakunnalla PSG johtaa Liverpoolia tauolla 1–0 Desire Douen maalilla.
1:28PSG:n vahva alku palkittiin onnekkaasti – Desire Doue yllätti Liverpool-puolustuksen