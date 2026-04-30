Arsenalin päävalmentaja Mikel Artetalla riitti purnattavaa 1–1-tasapeliin päättyneen Atletico Madrid -välierän jälkeen.

Atleticon ja Arsenalin välinen ensimmäinen Mestarien liiga -välierä tarjosi jalkapalloväelle kaksi rangaistuspotkumaalia. Ottelun jälkeen puheenaiheeksi nousivatkin juuri annetut ja antamatta jätetyt rangaistuspotkutuomiot.

Arsenal sai oman rangaistuspotkunsa avausjaksolla, ja Victor Gyökeres vei vierailijat johtoon. Toisella jaksolla oli Atleticon vuoro, kun pallo osui Arsenal-puolustaja Ben Whiten käteen.

Arsenalin päävalmentaja Mikel Artetan mielestä tuon rangaistuspotkun olisi hyvinkin voinut jättää viheltämättä.

– Olin todella pettynyt meitä vastaan tuomitusta rangaistuspotkusta. Valioliigassa tuo ei olisi ollut rankkari. Täällä minun on hyväksyttävä säännöt, sillä he ovat olleet johdonmukaisia, kuten esimerkiksi tiistaina Bayernin pelissä. Hyväksyn sen, että se oli käsivirhe, Arteta sanoo.

3:57 Tuomas Virkkunen ei pitänyt tätä tilannetta rangaistuspotkun arvoisena – Atletico Madridin Julian Alvarez tasoitti.