Yhdysvalloissa Bank of America -pankki on suostunut maksamaan sopiakseen ryhmäkanteen, jossa pankin väitetään hyötyneen edesmenneen seksuaalirikollisen rikoksista.
New York Timesin mukaan kanteessa väitettiin, että pankki hyötyi taloudellisesti suhteestaan Epsteiniin ja jätti huomiotta merkit siitä, että sen tilejä käytettiin edistämään Epsteinin nuoriin naisiin kohdistamaa hyväksikäyttöä.
Lehden mukaan kanteen taustalla on Epsteinin hyväksikäytön uhreja. Yli 70 miljoonaa dollaria maksaneen sopimuksen myötä moni uhreista saa rahallisia korvauksia.
Kanteen sopimisesta huolimatta pankki kiistää edelleen tukeneensa Epsteinin rikoksia.
Pankkipalveluita aikanaan Epsteinille tarjonneet JPMorgan Chase ja Deutsche Bank ovat myös maksaneet Epsteiniin liittyvissä oikeusjutuissa kymmeniä miljoonia dollareita.